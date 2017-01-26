Усейн Болт лишен золотой олимпийской медали

Золотая медаль в эстафете 4 по 100 метров будет отдана спортсменам из Тринидада и Тобаго.

Знаменитый ямайский спринтер, девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт будет лишен золотой медали Олимпиады в Пекине , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Международного олимпийского комитета.





Золотая медаль в эстафете 4 по 100 метров будет отдана спортсменам из Тринидада и Тобаго, второе место - у Японии, а третье - у Бразилии.

Причиной стала положительная допинг-проба его партнера по команде Несты Картеры. Картер входил в четверку ямайских спортсменов, завоевавших золото в мужской эстафете 4x100 м на пекинской Олимпиаде в 2008 году.





Напомним, 30-летний Болт завоевал свое девятое олимпийское золото на Играх в Рио-де-Жанейро в прошлом году. Он получил золотые медали за победу в забегах на 100 м, 200 м, а также 4x100 м в Рио, в Лондоне в 2012 году и в Пекине в 2008 году.



