Усейн Болт лишен золотой олимпийской медали
26 января 2017, 12:52
Золотая медаль в эстафете 4 по 100 метров будет отдана спортсменам из Тринидада и Тобаго.
Знаменитый ямайский спринтер, девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт будет лишен золотой медали Олимпиады в Пекине, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Международного олимпийского комитета.
Золотая медаль в эстафете 4 по 100 метров будет отдана спортсменам из Тринидада и Тобаго, второе место - у Японии, а третье - у Бразилии.
Причиной стала положительная допинг-проба его партнера по команде Несты Картеры. Картер входил в четверку ямайских спортсменов, завоевавших золото в мужской эстафете 4x100 м на пекинской Олимпиаде в 2008 году.
Напомним, 30-летний Болт завоевал свое девятое олимпийское золото на Играх в Рио-де-Жанейро в прошлом году. Он получил золотые медали за победу в забегах на 100 м, 200 м, а также 4x100 м в Рио, в Лондоне в 2012 году и в Пекине в 2008 году.
Фото © AP Photo/ Petr David Josek
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