Белорусского тяжелоатлета дисквалифицировали за попытку подмены допинг-пробы

Нарушение произошло во время внесоревновательной проверки перед Олимпийскими играми-2016 в Рио-де-Жанейро.

24-летнего белорусского тяжелоатлета Станислава Чадовича дисквалифицировали на четыре года за попытку подмены допинг-пробы, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на Associated Press.





Ранее, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно дисквалифицировала белоруса, после того как он попал под подозрение в связи с манипуляцией допинг-пробы. Отмечалось, что речь о «химической и физиологической манипуляциях» с мочой.





Нарушение произошло во время внесоревновательной проверки перед Олимпийскими играми-2016 в Рио-де-Жанейро.





На Играх в Рио Чадович входил в состав сборной Белоруссии, но в последний момент был заменен на другого спортсмена без объяснения причины.





воспитанник Могилевского училища олимпийского резерва, выступает в весовой категории до 62 кг. В 2014 году стал серебряным призером чемпионата Европы. В 2015 году стал восьмым на чемпионате мира.



