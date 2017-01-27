Белорусского тяжелоатлета дисквалифицировали за попытку подмены допинг-пробы

27 января 2017, 10:03

Нарушение произошло во время внесоревновательной проверки перед Олимпийскими играми-2016 в Рио-де-Жанейро.


24-летнего белорусского тяжелоатлета Станислава Чадовича дисквалифицировали на четыре года за попытку подмены допинг-пробы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Associated Press.

Ранее, Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно дисквалифицировала белоруса, после того как он попал под подозрение в связи с манипуляцией допинг-пробы. Отмечалось, что речь о «химической и физиологической манипуляциях» с мочой.

Нарушение произошло во время внесоревновательной проверки перед Олимпийскими играми-2016 в Рио-де-Жанейро.

На Играх в Рио Чадович входил в состав сборной Белоруссии, но в последний момент был заменен на другого спортсмена без объяснения причины.

воспитанник Могилевского училища олимпийского резерва, выступает в весовой категории до 62 кг. В 2014 году стал серебряным призером чемпионата Европы. В 2015 году стал восьмым на чемпионате мира.

Фото: страница Станислава Чадовича в Facebook

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