В частности, изменения внесены в пункты 4,8 и 11:

4. Исторические затраты определяются для всех видов полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, подземные воды и лечебные грязи. Размер исторических затрат и стоимость геологической информации определяется уполномоченным органом по изучению и использованию недр (далее - уполномоченный орган).»;

8. По участку недр для проведения разведки или совмещенной разведки и добычи, а также недропользователю, обнаружившему и оценившему месторождение на основании контракта на разведку, и имеющему исключительное право на заключение контракта на добычу без проведения конкурса на основе прямых переговоров, исторические затраты рассчитываются в пределах геологического отвода и включают в объемах, пропорциональных площади геологического отвода, региональные геолого-геофизические исследования (выполненные в пределах площади поисково-оценочных работ), поисковые и поисково-оценочные работы, разведку, доразведку флангов и глубоких горизонтов, технологические исследования, исследования на безрудность промышленных площадок, гидрогеологические исследования для водоснабжения будущего добывающего предприятия, научно-исследовательские, опытно-методические, опытно-конструкторские и другие исследования, связанные с изучением участка недр.

Победителю конкурса или лицу, получившему право недропользования на основе прямых переговоров на добычу, исторические затраты рассчитываются в пределах горного отвода и включают региональные геолого-геофизические исследования (выполненные в пределах площади поисково-оценочных работ), поисковые и поисково-оценочные работы, разведку, доразведку флангов и глубоких горизонтов, технологические исследования, исследования на безрудность промышленных площадок, гидрогеологические исследования для водоснабжения будущего добывающего предприятия, научно-исследовательские, опытно-методические, опытно-конструкторские и другие исследования, связанные с изучением участка недр.

Если в недропользование для проведения добычи передана часть запасов месторождения, то исторические затраты рассчитываются пропорционально этой части запасов от утвержденных запасов месторождения в соответствии с Законом.»;

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.