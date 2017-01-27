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Новости за сегодня

Как подать апелляционную жалобу на решение суда

 

Ж.Жалгасбеккызы,

главный специалист, секретарь судебного заседания

Сарыаркинского райсуда Астаны

 

 

Районные, городские и приравненные к ним суды принимают судебные акты по гражданским делам в форме решений, определений, постановлений, приказов. Судебный акт суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу, выносится в форме решения. Решения суда, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы, опротестованы в апелляционном порядке.

Право апелляционного обжалования решения суда принадлежит сторонам и другим лицам, участвующим в деле. Апелляционную жалобу вправе подать также лица, не привлеченные к участию в деле, но в отношении прав и обязанностей которых суд принял решение.

Апелляционная жалоба подается через суд, вынесший решение.

Жалобы подаются в суд с копиями по числу лиц, участвующих в деле. В необходимых случаях судья может обязать лицо, подающее апелляционную жалобу, представить копии приложенных к апелляционным жалобе письменных доказательств по числу лиц, участвующих в деле.

Жалоба может быть подана в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами не участвующими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Жалоба по делам об оспаривании решений, заключений, предписаний уполномоченного органа по итогам проверки проведения государственных закупок может быть подана в течение десяти дней со дня вынесения решения.

Апелляционная жалоба должна содержать:

 

-наименование суда, которому адресуется жалоба;

-наименование лица, подающего жалобу;

-обжалуемое решение и наименование суда, вынесшего это решение;

-указание, в чем заключается незаконность или необоснованность решения суда, со ссылкой на законы, подлежащие применению, и материалы дела;

-указание, на то, в какой части следует проверить законность обжалуемого решения и внесения каких изменений требует лицо, подающее жалобу;

-перечень прилагаемых к жалобе документов;

-дату подачи жалобы и подпись лица, подающего жалобу.

 

К жалобе, подписанной представителем, должна быть приложена доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя, если в деле отсутствует такой документ.

В апелляционной жалобе не могут содержаться требования, не заявленные в суде первой инстанции.

Ссылка на новые доказательства, которые не были представлены в суд первой инстанции, допускается, если жалоба содержит обоснование невозможности их представления в суд первой инстанции, в том числе, если лицо не было привлечено к участию в деле в суде первой инстанции, а также если в суде первой инстанции заявлялось ходатайство об их исследовании или истребовании, но оно было оставлено без удовлетворения.

При подаче апелляционной жалобы, не соответствующей требованиям, предусмотренным частью второй статьи 403 и статьи 404 ГПК РК, судья выносит определение, которым оставляет жалобу без движения и назначает лицу, подавшему жалобу, срок для исправления недостатков.

Если лицо, подавшее жалобу, в установленный срок выполнит указания, содержащиеся в определении, жалоба считается поданной в день первоначального представления в суд. Определение об оставлении апелляционной жалобы без движения обжалованию и опротестованию не подлежит.

Апелляционная жалоба возвращаются лицу, подавшему ее, в случаях: невыполнения в установленный срок указаний судьи в определении об оставлении жалобы без движения; по просьбе лица, подавшего жалобу; если истек срок обжалования и в жалобе отсутствует заявление о его восстановлении или при отказе в его восстановлении; если жалоба подана лицом, не имеющим права на её подачу или подписание. Определение о возвращении апелляционной жалобы может быть обжаловано, опротестовано.

Судья суда первой инстанции после получения апелляционной жалобы, поданной в срок и соответствующей требованиям статей 403 и статьи 404 ГПК РК не позднее пяти рабочих дней после поступления жалобы направляет лицам, участвующим в деле, копии жалобы и приложенных к ним письменных доказательств либо извещение о возможности ознакомления с их электронными копиями через интернет-ресурс суда.

По истечении срока, установленного для обжалования, опротестования дело направляется в суд апелляционной инстанции.

До истечения срока, установленного для апелляционного обжалования, опротестования, дело никем не может быть истребовано из суда. Лица, участвующие в деле, а также лица, не привлеченные к участию в деле, но в отношении прав и обязанностей которых суд принял решение, вправе знакомиться в суде с материалами дела, а также с поступившими жалобами и возражениями на них.

Лицо, участвующее в деле, направляет отзыв на апелляционную жалобу или протест в суд апелляционной инстанции, другим лицам, участвующим в деле, с приложением документов, подтверждающих возражения относительно жалобы.

К отзыву, направляемому в суд апелляционной инстанции, прилагается также документ, подтверждающий направление отзыва другим лицам, участвующим в деле. Отзыв направляется в установленный судом срок, обеспечивающий возможность ознакомления с ним до начала судебного заседания. Отзыв подписывается лицом, участвующим в деле, или его представителем. К отзыву, подписанному представителем, прилагается доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия.

По апелляционным жалобе, протесту суд апелляционной инстанции по имеющимся в деле и представленным материалам проверяет правильность установления фактических обстоятельств дела, применения и толкования норм материального права, а также соблюдение при рассмотрении и разрешении дела норм гражданского процессуального закона.

Судья апелляционной инстанции, получивший дело с апелляционной жалобой или протестом, проверяет выполнение судом первой инстанции требований статьи 405 ГПК РК и с учетом изложенных в апелляционной жалобе или протесте доводов выносит определение о принятии дела в производство суда апелляционной инстанции и подготовке дела к рассмотрению. В десятидневный срок со дня принятия дела в производство производит действия, предусмотренные статьей 165 ГПК РК.

Суд апелляционной инстанции извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания.

Дело в суде апелляционной инстанции должно быть рассмотрено в двухмесячный срок со дня поступления его в суд, за исключением случаев, установленных ГПК РК.

 

 

 

27 января 2017, 12:06
Источник, интернет-ресурс: Прочие

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