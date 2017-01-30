Особенности тренировок на «Медео» во время Универсиады
30 января 2017, 07:30
Представители европейских стран во время тренировки держатся на льду стайкой.
Для успешных результатов на соревнованиях по конькобежному спорту на Играх-2017 в Алматы нужны особые упражнения.
Растяжке конькобежцев могут позавидость даже гимнасты. Они растягиваются в самых неудобных, на первый взгляд, местах, вплоть до отбойников, набитых поролоном и огораживающих каток. А китайские конькобежцы каждую свободную минуту играют в лянгу, причем командой, и к ним примыкают любопытные.
Представители европейских стран во время тренировки держатся на льду стайкой. В команде Швеции двое спортсменов. Ита Лаклон выступит на дистанции 5000 метров. Она говорит, что конькобежный спорт сегодня стал менее популярным в ее стране, да и набирающий мощь шорт-трек тоже не особо моден.
Из зимних видов спорта в Швеции наиболее популярны лыжные гонки. Тренер польской комнады Ришард Бялковски рассказал, что его жена Эва много лет назад каталась на открытом льду катка «Медеу» и установила рекорд страны.
Теперь он привез сюда команду из десяти человек. В Польше этот вид спорта сохраняет популярность, в стране много хороших конькобежцев, есть четыре открытых катка, действует и крытая ледовая арена. Полякам у нас очень нравится – их вдохновляют горный пейзаж и чистый воздух.
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