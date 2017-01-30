Особенности тренировок на «Медео» во время Универсиады

Для успешных результатов на соревнованиях по конькобежному спорту на Играх-2017 в Алматы нужны особые упражнения.





Растяжке конькобежцев могут позавидость даже гимнасты. Они растягиваются в самых неудобных, на первый взгляд, местах, вплоть до отбойников, набитых поролоном и огораживающих каток. А китайские конькобежцы каждую свободную минуту играют в лянгу, причем командой, и к ним примыкают любопытные.





Представители европейских стран во время тренировки держатся на льду стайкой. В команде Швеции двое спортсменов. Ита Лаклон выступит на дистанции 5000 метров. Она говорит, что конькобежный спорт сегодня стал менее популярным в ее стране, да и набирающий мощь шорт-трек тоже не особо моден.





Из зимних видов спорта в Швеции наиболее популярны лыжные гонки. Тренер польской комнады Ришард Бялковски рассказал, что его жена Эва много лет назад каталась на открытом льду катка «Медеу» и установила рекорд страны.





Теперь он привез сюда команду из десяти человек. В Польше этот вид спорта сохраняет популярность, в стране много хороших конькобежцев, есть четыре открытых катка, действует и крытая ледовая арена. Полякам у нас очень нравится – их вдохновляют горный пейзаж и чистый воздух.



