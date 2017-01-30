Казахстанский горнолыжник Мартин Хубер настроен показать на Универсиаде наилучший результат

Нам всем будет не просто, ожидается острая борьба - Мартин Хубер.

Казахстанский атлет австрийского происхождения отметил хорошую готовность трассы Игр-2017 для слалома-гиганта.





- Только что закончилась официальная тренировка. Ваши впечатления? Понравилась ли вам трасса?





- Трасса жёсткая. Топографически она несложная и подготовлена очень хорошо. Но не стоит обольщаться – нам всем будет не просто, ожидается острая борьба.





- Среди участников соревнований у вас есть друзья?





- Да, у меня здесь очень много друзей среди горнолыжников, участвующих в Универсиаде. И я рад их тут видеть. У нас тёплые отношения, соперники мы только на трассе. Среди них много сильных спортсменов и нас всех ожидает интересная борьба.





- А как вы оцениваете свои шансы на победу?





- Посмотрим. Это такой вид спорта, где спортсмена подстерегает много неожиданностей. Конечно, я буду стараться показать наилучший результат.



