Казахстанский горнолыжник Мартин Хубер настроен показать на Универсиаде наилучший результат
30 января 2017, 09:21
Нам всем будет не просто, ожидается острая борьба - Мартин Хубер.
Казахстанский атлет австрийского происхождения отметил хорошую готовность трассы Игр-2017 для слалома-гиганта.
- Только что закончилась официальная тренировка. Ваши впечатления? Понравилась ли вам трасса?
- Трасса жёсткая. Топографически она несложная и подготовлена очень хорошо. Но не стоит обольщаться – нам всем будет не просто, ожидается острая борьба.
- Среди участников соревнований у вас есть друзья?
- Да, у меня здесь очень много друзей среди горнолыжников, участвующих в Универсиаде. И я рад их тут видеть. У нас тёплые отношения, соперники мы только на трассе. Среди них много сильных спортсменов и нас всех ожидает интересная борьба.
- А как вы оцениваете свои шансы на победу?
- Посмотрим. Это такой вид спорта, где спортсмена подстерегает много неожиданностей. Конечно, я буду стараться показать наилучший результат.
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