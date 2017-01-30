Как избежать вивисекции правовой жизни страны?

Габдуалиев Мереке Тлекович,

кандидат юридических наук

В наименовании данной статьи употребляется термин из области медицины и означает (в переводе с латыни «vivus» - «жизнь» и «sectio» - «рассекать») проведение хирургических операций над живым животным с целью исследования функций организма. Я намеренно употребляю указанный термин, чтобы обратить внимание на тенденции в правовой жизни нашей страны в последние годы, заложником которых становится общество.

Стремительное развитие социально-политических событий в мире требует своевременной реакции государств на происходящие геополитические процессы. Безусловно, современным вызовам должна противостоять, в том числе, конкурентоспособная национально-правовая система, на что указал Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем послании «Казахстан - 2050»[1].

По сути, данное послание стало отправной точкой в принятии огромного количества законодательных актов в стране, в том числе новых кодексов. Необходимо признать, что для любой страны принятие за столь короткий отрезок времени таких базовых, системообразующих законов станет ШОКом. Например, эксперты отмечают, что Турция на разработку только одного закона «О правоохранительной службе» потратило 50 лет.

Казахстан же в одночасье перешел к новой классификации уголовных правонарушений в новом Уголовном кодексе. Это привело к цепной реакции - к одновременной разработке новых УПК, УИК и КоАП и других законодательных актов и подзаконных нормативных правовых актов.

Однако, когда мы говорим «конкурентоспособность правовой системы», должны понимать, что «правовая система» - это не только законодательство страны. Это еще и: правовое образование; правовые учреждения (правотворческие и правоприменительные); правоприменительная практика; правовые понятия, принципы; правовая политика, правовая идеология, правовая культура[2].

Это означает, что любая правовая реформа, во-первых, должна подкрепляться высококвалифицированными юридическими кадрами. При разработке программных документов (концепций, доктрин), законопроектов должны конкурировать научные школы, чтобы в споре и свободной дискуссии выработать удачную концепцию законопроекта и сам законопроект.

Очень печально, но диссертационные советы в Казахстане стали коррумпированными, и Президент Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана «Построим будущее вместе!» 28 января 2011 года дал свою оценку науке Казахстана, сказав, что «200 научных советов штампуют кандидатов и докторов наук. В науку идет 1 из 60 кандидатов наук и 1 из 37 докторов наук. С этого года прекращается работа этих советов»[3]. Еще рано говорить об эффективности перехода к новой системе подготовки научных кадров[4], а тем более - говорить об эффективности перехода на болонский процесс при подготовке юристов в вузе[5].

Во-вторых, узкая ведомственная заинтересованность государственных органов при разработке проектов законодательных актов без учета целостного, всестороннего, системного видения возможных отрицательных последствий от принятия нормативного правового акта, формально-бюрократический подход при согласовании законопроектов приводят к дефектности правового регулирования.

Например, в настоящее время в Республике Казахстан действуют законы, регулирующие однородные либо смежные общественные отношения, что создает трудности в правоприменительной практике и потенциальные возможности для злоупотреблений и совершения коррупционных правонарушений.

Например, в сфере агропромышленного комплекса и сельского хозяйства действуют: законы:

- от 3 июля 2002 года № 331 «О защите растений»[6],

- от 11 февраля 1999 года № 344 «О карантине растений»[7],

- от 21 июля 2007 года № 298 «О развитии хлопковой отрасли»[8],

- от 8 февраля 2003 года № 385 «О семеноводстве»[9],

- от 19 января 2001 года № 143 «О зерне»[10],

- от 12 марта 2002 года № 303 «О пчеловодстве»[11],

- от 10 марта 2004 года № 533 «Об обязательном страховании в растениеводстве»[12],

- от 10 июля 2002 года № 339 «О ветеринарии»[13],

- от 8 июля 2005 года № 66 «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»[14].

Увеличение общего массива нормативных правовых актов обостряет проблему качества, юридической культуры их подготовки и принятия, а также соотношения и реализации.

Если говорить о депутатском корпусе, то к сожалению, у основного числа депутатов отсутствует юридическое образование. Так, из 107 депутатов Мажилиса Парламента 29 - имеют высшее юридическое образование, из них 11 - заочное юридическое образование и только 4 - имеют ученую степень доктора юридических наук. Из 4-х докторов юридических наук 3 депутата - специалисты по уголовному праву, 1 - по земельному праву[15].

Самостоятельно разработанный и принятый Парламентом Закон от 2 ноября 2015 года № 383-V ЗРК «Об общественных советах»[16] вызвал справедливую критику среди гражданских активистов[17]. Все чаще и чаще принимаемые законы и подзаконные нормативные правовые акты вызывают социальное напряжение в обществе: начиная от вопросов регистрации граждан, продолжая запретом ношения платков для женщин-государственных служащих.

В-третьих, несовершенство законов и подзаконных нормативных правовых актов усугубляется высоким уровнем коррупции, правовой безграмотностью правоприменителей и сохраняющимся низким уровнем правовой культуры граждан.

Например, в нашей стране действуют Правила служебной этики государственных служащих[18]. Между тем, как должно быть известно любому студенту первого курса юридического факультета, право и мораль - являются социальными регуляторами общественных отношений. Право исходит от государства (санкционируется государством), охраняется возможностью государственного принуждения, является особым властным регулятором общественных отношений и т.д.

Мораль же исходит от общества, вырабатывается обществом и охраняется под угрозой общественного порицания. Однако, когда этические нормы возводятся в ранг нормативного правового акта, то это свидетельствует о чрезвычайно опасном состоянии этического облика государственного служащего.

Убежден, что государственный служащий должен понимать без всяких нормативно-правовых актов, что его главная миссия - это служение обществу, и он должен сохранять моральный облик и быть образцом (вести себя сдержанно в обществе, не «козырять» служебным удостоверением, не играть в азартные игры с подчиненными и т.д.). Мораль должна быть внутри, и государственный служащий (и депутат) должен именно под воздействием общественного мнения уходить в отставку.

Когда государственные служащие, депутаты попадают в зону критики со стороны общества по причине недолжного поведения, неумения выражать свое мнение, коррупционных скандалов (в том числе, в отношении близких родственников), плагиата и т.д., то они должны принять для себя решение, исходя из этических норм. Здесь речь идет именно об этических нормах, поскольку презумпция невиновности - это уже сфера правовая. Невозможность либо нежелание сделать для себя выводы государственным служащим, депутатом и нахождение в должности при вышеизложенных случаях дополнительно создает ситуацию недоверия со стороны общества к институтам власти и в итоге влияет на состояние правовой культуры и правовой идеологии.

В завершение настоящей публикации следует отметить, что в стране дан старт конституционным реформам. Планируемая реформа по перераспределению властных полномочий от президента к парламенту и правительству предполагает не просто наделение парламента дополнительными полномочиями. Это означает, что депутатский корпус должен взять на себя конституционную и политическую ответственность за развитие страны при реализации законодательных и контрольных полномочий.

При проведении конституционных реформ необходимо иметь ввиду, что «конституционно-правовой статус» и «политический статус» парламента могут не совпадать. Соответственно, может быть нарушен баланс между ветвями государственной власти, что в целом содержит риски для конституционного развития государства.

Дело в том, что реализация права на участие в управлении делами государства через своих представителей напрямую зависит и от реальности реализации названного права непосредственно. При несправедливых, нечестных, формальных выборах депутатов представительных органов, парламент не будет обладать качеством «представительности», а следовательно - власть будет отдалена от народа. Говоря языком математики, «разница» между мнением народа и принимаемыми решениями органами власти - есть та шкала, по которой возможно ее (реальность) определить.