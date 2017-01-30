О Конституционной реформе

В свете объявленной 25 января 2017 года президентом страны Конституционной реформы по вопросам перераспределения полномочий между тремя ветвями власти в государстве весь последующий месяц в тренде будут обсуждения, предложения, замечания и предлагаемые проекты данных изменений и конституционных новелл.





Поэтому я решил в последующем месяце оставить «в стороне» свои профессиональные темы, которые я обычно пишу, про налоги, финансы и т.п., и тоже включиться в обсуждение проводимых Конституционных реформ, тем более что к обсуждению призывают всех граждан Казахстана. Этим я также востребую свои полученные знания, увлечения конституционным правом во времена обучения в Московской государственной юридической академии, профессиональный опыт юриста, руководителя и гражданина.





Президент страны, выступая в своём специальном обращении - прав, говоря о том, что невозможно, как лекало, перенести к нам опыт построения других государств. Учитывая и беря на вооружение весь мировой и исторический опыт построения государств, мы должны пройти своим, надеюсь, успешным путём.





Публичная власть в стране ждёт реакции граждан на предлагаемые Конституционные реформы, чтобы их выверить, изменить или скорректировать. Я не думаю, как многие ошибочно уже считают, что они уже всё приняли, решили за нас и только теперь проводят формальные процедуры по обсуждениям. Диалог органов власти с народом, электоратом, фундаментальный принцип устойчивости государства, несоблюдение которого приводит к революционным, а не эволюционным процессам, в его развитии.





Предлагаемые реформы с целью усиления механизма сдержек и противовесов рассматривают три ветви власти в государстве – судебную, законодательную и исполнительную. Президент страны, как известно, не входит ни в одну из ветвей власти и является символом и гарантом единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Он обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей государственной власти и ответственность органов власти перед народом. Представители этих властей в государстве являются результатом непосредственной и косвенной форм демократий в государстве. Граждане избирают депутатов и президента, которые потом назначают, утверждают, принимают решения от имени народа. В этой связи нелишне будет напомнить всем конституционную норму, что единственным источником государственной власти является народ.





Что делать единственному источнику власти в государстве, если он - Народ Казахстана считает, что три ветви власти не справляются со своей работой, что механизмы сдержек и противовесов не работают, дают сбои или ветви власти вошли в конфликт между собой!?





Если эти проявления имеют место, то мы наблюдаем в странах, где это происходит, перманентные кризисы: парламентские, правительственные, конституционные и так далее. В этом случае есть несколько способов обеспечить превенцию этим кризисам. Один из них - это усилить механизмы форм непосредственной демократии, одним из самых основных является референдум. Есть и другие формы непосредственной демократии - это собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, которые также гарантированы Конституцией.





В Казахстане принят специальный конституционный закон о республиканском референдуме. В свете назревших конституционных реформ в стране, о проведении которых озвучил президент, в целях усиления действия механизма сдержек и противовесов необходимо усилить и защитить порядок проведения референдума в части его инициации, назначения и обжалования решений в отказе его проведения.





В стране действует институт депутатской неприкосновенности, который преследует защиту деятельности депутатов, в случае принятия «резонансных» нормативных правовых актов, противоречащих интересам некоторых представителей других ветвей власти и провластных структур. Это исторический опыт, выдержавший испытание временем и применяемый успешно во многих странах.





Подобный институт неприкосновенности можно было ввести и в отношении членов инициативной группы по проведению референдума. Действующей нормой закона о референдуме предусмотрено, что отказ в регистрации инициативной группы по проведению референдума, может быть обжалован в Верховном Суде Республики Казахстан, решение которого является окончательным. В этой части для защиты интересов, механизмов и форм непосредственной демократии можно и даже, может быть, нужно наделить полномочиями инициативную группу правом обжаловать решение Верховного Суда в Конституционный Совет, наделив его полномочиями суда, а может даже и переименовать в Конституционный Суд.











