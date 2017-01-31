Канадцы победили сборную США со счетом 6:0

Все команды в группе В сыграли по одному матчу.

Сборная Канады по хоккею победила команду США со счетом 6:0 в своем стартовом матче Универсиады. Игра получилась зрелищной и интересной. Посмотреть на поединок пришли около трех тысяч зрителей. Свободных мест на «Халык Арене» почти не было , передает , передает Zakon.kz





Хоккеисты США в основном оборонялись, а канадцы по большей части атаковали.





Несмотря на то, что в первом периоде канадцы нанесли 18 бросков по воротам соперников против четырех, шайба в воротах американцев побывала лишь однажды. На первой минуте гол забил Брент Педерсен.





Во втором периоде в ворота Джордана Глука влетело три шайбы, а в третьей двадцатиминутке – еще две.





В составе команды Канады отличились Педерсен (2 шайбы), Уильям Величка (2), Джон Абрахам (2).





Родоначальники хоккея за весь матч нанесли по воротам соперников 40 бросков против десяти.





Таким образом, все команды в группе В сыграли по одному матчу. На первом месте с тремя очками сборная Словакии, опережающая команду Канады по разнице шайб. Третья и четвертая позиции у сборных США и Великобритании, проигравших свои стартовые матчи.





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