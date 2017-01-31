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О программе по противодействию терроризму рассказал Нурсултан Назарбаев

31 января 2017, 09:03

По поручению президента разрабатывается Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017–2020 годы.


В Послании Президента Казахстана отражены основные направления в борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом, которые будут отражены в соответствующей Государственной программе, передает Zakon.kz.

"В современных условиях человечество столкнулось с ростом терроризма. Ключевыми здесь являются вопросы борьбы с финансированием деструктивных сил и связями с зарубежными террористическими организациями. Необходимо проводить работу по предупреждению пропаганды религиозного экстремизма, в том числе в Интернете и социальных сетях. Нужно формировать в обществе нулевую терпимость к любым действиям, связанным с радикальными проявлениями, особенно в сфере религиозных отношений", - отмечается в Послании.

Президент отмечает, что в местах лишения свободы должна организовываться работа теологических реабилитационных служб с осужденными. Помимо этого, нужно предпринять дополнительные шаги по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

"Необходимо активно подключать к этой деятельности неправительственный сектор и религиозные объединения. Все эти меры должны быть учтены в разрабатываемой по моему поручению Государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017–2020 годы", - отмечает Н.Назарбаев.

Также Глава Государства поручил Правительству и Комитету национальной безопасности принять меры по созданию системы «Киберщит Казахстана» для борьбы с киберпреступностью.

фото: Kazpravda.kz

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