О программе по противодействию терроризму рассказал Нурсултан Назарбаев

По поручению президента разрабатывается Государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017–2020 годы.

Послании Президента Казахстана отражены основные направления в борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом, которые будут отражены в соответствующей Государственной программе , передает Zakon.kz





"В современных условиях человечество столкнулось с ростом терроризма. Ключевыми здесь являются вопросы борьбы с финансированием деструктивных сил и связями с зарубежными террористическими организациями. Необходимо проводить работу по предупреждению пропаганды религиозного экстремизма, в том числе в Интернете и социальных сетях. Нужно формировать в обществе нулевую терпимость к любым действиям, связанным с радикальными проявлениями, особенно в сфере религиозных отношений", - отмечается в Послании.





Президент отмечает, что в местах лишения свободы должна организовываться работа теологических реабилитационных служб с осужденными. Помимо этого, нужно предпринять дополнительные шаги по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.





"Необходимо активно подключать к этой деятельности неправительственный сектор и религиозные объединения. Все эти меры должны быть учтены в разрабатываемой по моему поручению Государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017–2020 годы", - отмечает Н.Назарбаев.





Также Глава Государства поручил Правительству и Комитету национальной безопасности принять меры по созданию системы «Киберщит Казахстана» для борьбы с киберпреступностью.





фото: Kazpravda.kz



