Назарбаев: Нужно ввести регулирование цен на все лекарственные средства

В своем Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», Нурсултан Назарбаев особо выделил сферу здравоохранения. Он отметил, что улучшение качества человеческого капитала - это один из приоритетов модернизации нашей страны.





По его словам, система здравоохранения должна измениться. С 1 июля текущего года начнет внедряться система обязательного социального медицинского страхования, основанная на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Эффективность этой системы доказана мировой практикой. Участникам системы медстрахования будет предоставляться широкий спектр медицинских услуг. Участие в ней социально уязвимых слоев населения будет поддерживаться государством.





"Правительству нужно обеспечить необходимую информатизацию здравоохранения. Для развития конкуренции частным медицинским организациям следует предоставить в системе ОСМС равные условия. Поручаю Правительству и акимам провести широкую информационно-разъяснительную работу. Необходимо также законодательно ввести регулирование цен на все лекарственные средства", - сказал Назарбаев в Послании.





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