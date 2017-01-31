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Назарбаев: Необходимо усилить работу по выявлению и искоренению причин коррупции

31 января 2017, 09:29

Одним из ключевых вопросов является совершенствование сферы закупок.


Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в Послании народу Казахстана сделал акцент на борьбу с коррупцией, передает Zakon.kz.

"Мы сделали существенные шаги по снижению уровня коррупции в стране. В то же время основной акцент направлен на борьбу с последствиями коррупции. Необходимо усилить работу по выявлению и искоренению причин и предпосылок коррупции",- сказал Н.Назарбаев.

Одним из ключевых вопросов является совершенствование сферы закупок.

"Поручаю Правительству внедрить единую систему госзакупок по принципу централизованной службы. В квазигосударственном секторе, сфере естественных монополий и недропользования также нужно кардинально пересмотреть подходы по проведению закупок", -говорится в Послании.

Также Президент подчеркнул, что многое в борьбе с коррупцией будет зависеть от активного участия всего общества. С развитием социальных сетей и других медиаресурсов всеобщее неприятие должно стать мощным инструментом в противодействии коррупции.

Фото: www.zannews.kz

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