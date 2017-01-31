Назарбаев: Необходимо усилить работу по выявлению и искоренению причин коррупции
31 января 2017, 09:29
Одним из ключевых вопросов является совершенствование сферы закупок.
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в Послании народу Казахстана сделал акцент на борьбу с коррупцией, передает Zakon.kz.
"Мы сделали существенные шаги по снижению уровня коррупции в стране. В то же время основной акцент направлен на борьбу с последствиями коррупции. Необходимо усилить работу по выявлению и искоренению причин и предпосылок коррупции",- сказал Н.Назарбаев.
Одним из ключевых вопросов является совершенствование сферы закупок.
"Поручаю Правительству внедрить единую систему госзакупок по принципу централизованной службы. В квазигосударственном секторе, сфере естественных монополий и недропользования также нужно кардинально пересмотреть подходы по проведению закупок", -говорится в Послании.
Также Президент подчеркнул, что многое в борьбе с коррупцией будет зависеть от активного участия всего общества. С развитием социальных сетей и других медиаресурсов всеобщее неприятие должно стать мощным инструментом в противодействии коррупции.
Фото: www.zannews.kz
Все новости по теме читайте здесь.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4841781-79f857b7b8fca88778446808746e1735
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...