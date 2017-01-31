Глава государства поручил завершить приватизацию до конца 2018 года

Ранее был определен перечень из порядка 800 предприятий для приватизации до 2020 года.

Новый импульс экономическому росту должно дать снижение доли государства в экономике до 15% в ВВП, до уровня стран ОЭСР. Об этом в своем Послании сообщил Нурсултан Назарбаев, передает Zakon.kz





"Ранее был определен перечень из порядка 800 предприятий для приватизации до 2020 года. Работа здесь ведется. Поручаю Правительству ускорить и завершить приватизацию предприятий из этого перечня до конца 2018 года", - сказал Глава государства.





"Надо также ускорить подготовку и выход крупнейших наших компаний на IPO. Внедрение принципов Yellow Pages позволило сократить виды деятельности для государства в экономике на 47% (с 652 до 346)", - добавил он.





По его словам, следующим этапом необходимо до 2020 года передать в частный сектор либо ликвидировать все предприятия и организации госсобственности, не отвечающие этим принципам. А это несколько тысяч предприятий.





"Практика, когда мы создавали юридические лица под каждую программу или поручение, должна быть прекращена. Нужно обеспечить прозрачность и эффективность приватизации. Также надо пересмотреть роль государственных холдингов", - поведал президент.





Кроме того, Н. Назарбаев поручил Правительству обеспечить качественную трансформацию холдинга «Самрук-Казына». По его словам, необходимо провести полную ревизию и оптимизацию как управленческих, так и производственных бизнес-процессов. В итоге он должен стать высокоэффективным, компактным и профессиональным. "Качество менеджмента и корпоративного управления нужно подтянуть до международного уровня", - подчеркнул он.





Президент отметил, что, необходимо четко определиться, что оставить за государством, в каких важных секторах и с какой степенью участия.





"За государством нужно оставить естественные монополии и реализацию стратегически важных проектов, в том числе с участием ТНК. Эти проекты должны давать мультипликативный эффект", - отметил он.





Также президент сообщил, что реорганизации необходимо подвергнуть и холдинги «Байтерек» и «КазАгро».





"Они должны быть операторами по реализации государственных программ развития. При этом их функции надо оптимизировать. Все, что может осуществляться частным сектором, нужно передать бизнесу. Также им следует заниматься привлечением фондирования из негосударственных источников на реализацию программ", - подытожил он.