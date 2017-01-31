Внесены изменения в Требования к отчетности по результатам производственного экологического контроля

В частности, в наименовании приказа вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется; преамбула изложена в следующей редакции: «В соответствии с подпунктом 30) статьи 17 Экологического кодекса Республики Казахстан, а также подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», ПРИКАЗЫВАЮ:»; в пункт 1 приказа вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется; Приложение к Требованиям к отчетности по результатам производственного экологического контроля, изложены в новой редакции согласно приложению к приказу. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.