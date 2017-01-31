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Внесены изменения в Требования к отчетности по результатам производственного экологического контроля
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Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 23 декабря 2016 года № 556 «О внесении изменений в приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 14 февраля 2013 года № 16-ө «Об утверждении Требований к отчетности по результатам производственного экологического контроля»
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В частности, в наименовании приказа вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;
преамбула изложена в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 30) статьи 17 Экологического кодекса Республики Казахстан, а также подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», ПРИКАЗЫВАЮ:»;
в пункт 1 приказа вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;
Приложение к Требованиям к отчетности по результатам производственного экологического контроля, изложены в новой редакции согласно приложению к приказу.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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