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Новости за сегодня

Внесены изменения в Требования к отчетности по результатам производственного экологического контроля

Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 23 декабря 2016 года № 556 «О внесении изменений в приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 14 февраля 2013 года № 16-ө «Об утверждении Требований к отчетности по результатам производственного экологического контроля»

В частности, в наименовании приказа вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

преамбула изложена в следующей редакции:

«В соответствии с подпунктом 30) статьи 17 Экологического кодекса Республики Казахстан, а также подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике», ПРИКАЗЫВАЮ:»;

в пункт 1 приказа вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

Приложение к Требованиям к отчетности по результатам производственного экологического контроля, изложены в новой редакции согласно приложению к приказу.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

31 января 2017, 10:26
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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