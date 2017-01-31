Соревнования по горнолыжному спорту и прыжкам с трамплинов отменены из-за погоды
31 января 2017, 11:08
Возможны изменения в графике соревнований по биатлону и лыжным гонкам на лыжно-биатлонном комплексе "Алатау".
Соревнования по горнолыжному спорту отменены из-за штормового предупреждения, объявленного синоптиками в связи с возможным сходом лавин. Оргкомитет 28-й Всемирной зимней универсиады принял решение о переносе намеченного на 10:00 31 января соревнования по женскому супергиганту, входящего в программу горнолыжной комбинации. О новом времени старта будет сообщено дополнительно, передает Zakon.kz
Также отмечается, что соревнования по гигантскому параллельному слалому. несмотря на сложные погодные условия состоятся без изменений. Финал в 14:00.
По сообщению синоптиков, в связи с выпадением сильных осадков и большой высотой снежного покрова в горах Илийского Алатау 31 января – 1 февраля ожидается сход снежных лавин. Не рекомендуется выходить на крутые заснеженные склоны.
almaty2017.com
Как сообщает Vesti.kz помимо этого, отменены прыжки с трамплинов в лыжном двоеборье, которое проходит на комплексе трамплинов "Сункар". Возможны изменения в графике соревнований по биатлону и лыжным гонкам на лыжно-биатлонном комплексе "Алатау".
А это фото заваленного снегом Шымбулака из соцсетей:
А это снег в городе:
Фото: Voxpopuli.kz
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