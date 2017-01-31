Соревнования по горнолыжному спорту и прыжкам с трамплинов отменены из-за погоды

Возможны изменения в графике соревнований по биатлону и лыжным гонкам на лыжно-биатлонном комплексе "Алатау".

Соревнования по горнолыжному спорту отменены из-за штормового предупреждения, объявленного синоптиками в связи с возможным сходом лавин. Оргкомитет 28-й Всемирной зимней универсиады принял решение о переносе намеченного на 10:00 31 января соревнования по женскому супергиганту, входящего в программу горнолыжной комбинации. О новом времени старта будет сообщено дополнительно , передает , передает Zakon.kz





Также отмечается, что соревнования по гигантскому параллельному слалому. несмотря на сложные погодные условия состоятся без изменений. Финал в 14:00.













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Как сообщает Vesti.kz помимо этого, отменены прыжки с трамплинов в лыжном двоеборье, которое проходит на комплексе трамплинов "Сункар". Возможны изменения в графике соревнований по биатлону и лыжным гонкам на лыжно-биатлонном комплексе "Алатау".

А это фото заваленного снегом Шымбулака из соцсетей:











А это снег в городе:

Фото: Voxpopuli.kz

По сообщению синоптиков, в связи с выпадением сильных осадков и большой высотой снежного покрова в горах Илийского Алатау 31 января – 1 февраля ожидается сход снежных лавин. Не рекомендуется выходить на крутые заснеженные склоны.