Казахстанские фристайлисты стали чемпионами Универсиады-2017

31 января 2017, 14:40

Они выиграли золотые медали в дисциплине «смешанная командная акробатика».


Казахстанские фристайлисты выиграли золотые медали в смешанной командной акробатике на домашней зимней Универсиаде-2017, сообщает Zakon.kz.

В главном старте, после двух попыток Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек набрали 167.05 баллов. Тогда как их соперники из Китая набрали 113.02 и 87.77баллов.

Для сборной Казахстана это «золото» стало вторым на Универсиаде-2017, ранее первую победу одержала биатлонистка Алина Райкова. Всего в копилке сборной восемь медалей.

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Фото: Getty Images


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