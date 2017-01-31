Казахстанские фристайлисты стали чемпионами Универсиады-2017
31 января 2017, 14:40
Они выиграли золотые медали в дисциплине «смешанная командная акробатика».
Казахстанские фристайлисты выиграли золотые медали в смешанной командной акробатике на домашней зимней Универсиаде-2017, сообщает Zakon.kz.
В главном старте, после двух попыток Жанбота Алдабергенова и Баглан Инкарбек набрали 167.05 баллов. Тогда как их соперники из Китая набрали 113.02 и 87.77баллов.
Для сборной Казахстана это «золото» стало вторым на Универсиаде-2017, ранее первую победу одержала биатлонистка Алина Райкова. Всего в копилке сборной восемь медалей.
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Фото: Getty Images
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