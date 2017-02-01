О годовых ставках платы за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи

Годовые ставки платы за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи, утвержденные на 2014-2016 годы Постановлением Правительства РК от 10 июля 2009 года № 1055, будут применяться теперь в течение неопределенного срока:

Плательщики Годовые ставки платы, % Операторы междугородной и (или) международной телефонной связи 1,3992 Операторы сотовой связи 1,3992

Данное решение принято Постановлением Правительства РК от 26 января 2017 года № 17 и вводится в действие со дня его первого официального опубликования - 30 января 2017 года.