О годовых ставках платы за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи
Годовые ставки платы за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи, утвержденные на 2014-2016 годы Постановлением Правительства РК от 10 июля 2009 года № 1055, будут применяться теперь в течение неопределенного срока:
|
Плательщики
|
Годовые ставки платы, %
|
Операторы междугородной и (или) международной телефонной связи
|
1,3992
|
Операторы сотовой связи
|
1,3992
Данное решение принято Постановлением Правительства РК от 26 января 2017 года № 17 и вводится в действие со дня его первого официального опубликования - 30 января 2017 года.
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