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Новости за сегодня

О годовых ставках платы за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи

Годовые ставки платы за предоставление междугородной и (или) международной телефонной связи, а также сотовой связи, утвержденные на 2014-2016 годы Постановлением Правительства РК от 10 июля 2009 года № 1055, будут применяться теперь в течение неопределенного срока:

Плательщики

Годовые ставки платы, %

Операторы междугородной и (или) международной телефонной связи

1,3992

Операторы сотовой связи

1,3992

Данное решение принято Постановлением Правительства РК от 26 января 2017 года № 17 и вводится в действие со дня его первого официального опубликования - 30 января 2017 года.


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