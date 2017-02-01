Размер отчислений работодателей в ОСМС будет снижен

Национальная палата предпринимателей договорилась с Министерством национальной экономики РК о снижении процента отчислений работодателей в систему ОСМС.

Об этом директор департамента сферы услуг НПП Жанна Оспанова рассказала в ходе общественных слушаний по обсуждению законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы», организованным Министерством здравоохранения РК.

Представитель НПП РК отметила, что Национальной палатой предпринимателей совместно с Министерством здравоохранения и социального развития РК проведена большая работа по внедрению системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы» поступал на рассмотрение в НПП дважды. Он предусматривает внесение изменений и дополнений в 18 законов РК и в 7 кодексов РК.

Положения данного законопроекта обсуждались в июне и в августе прошлого года на площадке Национальной палаты с участием представителей Министерства здравоохранения и социального развития, отраслевых ассоциаций, крупных работодателей, бизнес-сообщества и депутатов Парламента РК. По итогам проведенных встреч консолидированные предложения и замечания предпринимательского сообщества были представлены в экспертных заключениях Национальной палаты.

«В декабре к работе по предложениям НПП РК относительно оптимизации налоговой нагрузки на предпринимателей подключилось Министерство национальной экономики Республики Казахстан. Дело в том, что общая нагрузка на фонд оплаты труда - у работодателя и у работника - к 2020 году в связи с одновременным введением обязательств по уплате обязательных пенсионных взносов и отчислений в систему ОСМС составит 50%, т.е, по сравнению с 2016 годом, увеличится на 14%. Основным достижением проводимой работы является достигнутая договоренность с Министерством национальной экономики по снижению % ставки отчислений работодателей», - считает Жанна Оспанова.

В соответствии с законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения и социально-трудовой сферы» сумма отчислений работодателей в систему ОСМС будет снижена с 2% до 1% в 2017 году, с 3% до 1,5% в 2018 г., с 4% до 1,5% в 2019 г., с 5% до 2% в 2020-2021 гг. и до 3% в 2022 г. без увеличения.

Кроме того, по результатам проведенной работы с Минздравом отработаны более 60 предложений бизнес-сообщества, часть предложений НПП была учтена.

«Так, в законе Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании» срок получения медицинской помощи в системе ОСМС после последней оплаты отчислений увеличен с 1 месяца до 3-х месяцев. Исключена необходимость корректировки суммы отчислений и взносов с необходимостью доуплаты работодателями по итогам года», - отметила директор департамента НПП.

Как отметила Жанна Оспанова, для эффективного внедрения ОСМС, по мнению бизнес-сообщества, необходимо осуществить следующие мероприятия: провести аудит расходов средств, выделяемых на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП, с привлечением депутатов Парламента РК, общественности, Нацпалаты и бизнес-сообщества. «Аудит покажет прозрачность финансовых потоков, на какие цели тратятся средства, эффективность их использования. Также необходимо разработать дорожную карту по улучшению качества медицинских услуг с учетом возможности комбинирования услуг ГОБМП, ОСМС и ДМС, ускорить внедрение электронного паспорта пациента и введение в эксплуатацию многофункциональной информационной системы до 1 января 2018 года. Необходимо максимально учесть ресурсы частных медицинских организаций в формировании сети медицинских организаций при оказании медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС. А страховые премии, уплачиваемые работодателем по договорам добровольного страхования на случай болезни своих работников, исключить из доходов, облагаемых индивидуальным подоходным налогом», - отметила она.