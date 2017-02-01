Новичок Astana Pro Team стал 13-м на Туре Дубая
1 февраля 2017, 09:15
Велогонка проводится в четвертый раз и завершится 4 февраля.
Новичок казахстанской профессиональной велокоманды Astana Pro Team, итальянец Рикардо Минали был 13-м на первом этапе стартовавшей во вторник многодневной шоссейной гонки Тур Дубая.
Минали показал лучший результат из всех гонщиков Astana Pro Team, выиграл же первый этап протяженностью 181 километр немец Марсель Киттель из команды Quick-Step Floors, вторым был голландец Дилан Гроенуэген из LottoNl-Jumbo, третьим финишировал триумфатор Тура Дубая-2015 года, британец Марк Кэвендиш из Dimension Data.
Остальные гонщики Astana Pro Team финишировали за пределами второго десятка — казахстанец Руслан Тлеубаев пришел на финиш 22-м, его соотечественник Дмитрий Груздев — 24-м, украинец Андрей Гривко был 29-м, казахстанец Арман Камышев — 34-м, норвежец Трульс Корсет завершил стартовый этап на 46 месте, казахстанец Жандос Бижигитов — на 75-м.
Действующим победителем Тура Дубая является 27-летний немец Марсель Киттель из команды Etixx-Quick-Step.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Сайт велоклуба "Astana Pro Team"
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