Победительница Универсиады Алина Райкова о чемпионском маникюре и непростой конкуренции

Казахстанская биатлонистка Алина Райкова стала обладательницей первого для Казахстана «золота» Универсиады. Вчера биатлонистка победила в индивидуальной гонке на 15 километров. Спортсменка поделилась с корреспондентом Zakon.kz своими впечатлениями от первой победы в непростом для нее соревновательном сезоне.









- Я пока еще не осознала, что стала двукратной чемпионкой Универсиады, - сказала собеседница. - Думала, может, проснусь и осознаю, но вряд ли. Потому что нужно откидывать эти эмоции и готовиться к следующим стартам. Биатлон непредсказуемый вид спорта. Сложно сказать, где у меня получится. Хочу пополнить копилку Казахстана и другими медалями, но как говорится, загадывать нельзя. Но я буду стараться.





- Вы стали двукратной чемпионкой Универсиады. В 2015 в Осрблье вы также завоевали золото в индивидуальной гонке, можно сказать, что это ваша коронная дистанция?





- Как-то написали, что моя коронная дистанция именно гонка. Я эти слова вчера подтвердила. Каждый старт ответственен. Говорят, что дома и стены помогают, но в тоже время это несколько напрягает. Потому что добавляется ответственность, боишься ударить лицом в грязь. За тобой поддержка и за тобой большая ответственность.









- Вчера была не самая лучшая погода для биатлонистов…





- Да, погода была ужасной. Ветер без конца менял свое направление, нужно было быть сконцентрированной, внимательно следить за флажками. В конце гонки опустился туман и выпал снег. Трасса находится гора и это сказывается на физическом состоянии.





- С первого по пятое, не считая третьего места, заняли казахстанки, не говорит ли это о том, что у нашей сборной были слабые соперники?





- Нет, потому что выступали девушки, которые защищают честь своих сборных на кубках мира и Европы. Мы часто соревнуемся с ними на международных стартах. Повторюсь, биатлон непредсказуемый вид спорта.









- У вас необычный маникюр, сделали его специально для Универсиады?





- Мой маникюр сделан под цвет нашей формы. Так, на одном пальце нарисован биатлонист, а на другом буква U, которая символизирует Универсиаду. Маникюр мне сделала бывшая биатлонистка Виктория Баженова. Спасибо ей за такую мотивацию.





- Может быть, в следующий раз добавить рисунок в виде золотых медалей?





- Отличная идея, может быть в следующий раз так и сделаем.