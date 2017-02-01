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Новости за сегодня

На 2017 год установлены минимальные розничные цены на водки и ликероводочные изделия

Подпунктом 3 пункта 3 статьи 3 закона РК от 16 июля 1999 года № 429-І установлено, что государственное регулирование производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции включает в себя в том числе установление минимальных розничных цен на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия. В соответствии с чем постановлением Правительства РК от 27 января 2017 года № 24 установлены минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия на 2017 год в размере 1700 тенге за литр.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


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