Казахстанская конькобежка финишировала пятой в забеге на 3000 метров

Победительницей на дистанции 3000 метров на Универсиаде в Алматы стала конькобежка Марина Зуева (4.18,26) из Белоруссии.

Второе место заняла японка Нана Такахаси (отставание 9,42 секунды), тройку замкнула российская конькобежка Елена Сохрякова (отставание 7 секунды), сообщает Zakon.kz