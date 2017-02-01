Казахстанская конькобежка финишировала пятой в забеге на 3000 метров
1 февраля 2017, 14:17
Спортсменка показала время 4:28.92.
Победительницей на дистанции 3000 метров на Универсиаде в Алматы стала конькобежка Марина Зуева (4.18,26) из Белоруссии. Второе место заняла японка Нана Такахаси (отставание 9,42 секунды), тройку замкнула российская конькобежка Елена Сохрякова (отставание 7 секунды), сообщает Zakon.kz.
Лучший результат среди казахстанок показала Татьяна Климчук, завершившая выступление на пятой строчке. Спортсменка показала время 4:28.92.
Позднее, пройдут соревнования среди мужчин на дистанции 500 метров.
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