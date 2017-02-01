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Утвержден стандарт оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия

Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 21 декабря 2016 года № 1079 «Об утверждении стандарта оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия»

В соответствии с подпунктом 2) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года «О специальных социальных услугах» утвержден стандарт оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия.

В частности, специальные социальные услуги жертвам бытового насилия оказываются организациями в виде:

1) кризисного центра для жертв бытового насилия;

2) центра социальной помощи жертвам бытового насилия;

3) приюта для жертв бытового насилия;

4) иных организаций, оказывающих услуги жертвам бытового насилия.

Получателями услуг являются:

1) лица, подвергшиеся жестокому обращению, приведшее к социальной дезадаптации и социальной депривации;

2) лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации в следствие угрозы жестокого обращения и насилия.

Организации временного пребывания и проживания принимают физических лиц, из числа граждан Республики Казахстан, а также постоянно проживающих на территории Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, а также лиц, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в случае признания их жертвами бытового насилия, если иное не предусмотрено международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан.

Основными задачами организации временного пребывания и проживания являются:

1) идентификация получателей услуг;

2) оказание неотложной социальной помощи и поддержки получателям услуг;

3) обеспечение защиты и помощи посредством оказания услуг в соответствии с индивидуальным планом в период пребывания и проживания получателей услуг в организации временного пребывания и проживания;

4) содействие процессу социализации и (ре)интеграции получателя услуг в семью и общество;

5) соблюдение конфиденциальности личности получателей услуг и их частной жизни;

6) повышение качества и эффективности предоставляемых специальных социальных услуг.

Основными функциями организации временного пребывания и проживания являются:

1) выявление совместно с государственными органами и общественными объединениями лиц, остро нуждающихся в незамедлительной социальной защите и помощи;

2) прием и (или) размещение получателей услуг, проведение мероприятий по их социальной адаптации;

3) обеспечение неприкосновенности личности и безопасности получателей услуг;

4) создание в организации временного пребывания и проживания благоприятного морально-психологического климата;

5) оказание специальных социальных услуг в соответствии с настоящим стандартом;

6) информирование получателей услуг об объемах и видах специальных социальных услуг, правилах внутреннего распорядка организации временного пребывания и проживания;

7) совершенствование организации труда и повышение квалификации персонала;

8) осуществление финансово-хозяйственной деятельности организации временного пребывания и проживания;

9) взаимодействие с местными исполнительными органами, органами образования, здравоохранения, социальной зашиты, внутренних дел, юстиции, неправительственными организациями для решения вопросов социальной реабилитации, восстановления гражданских, имущественных и иных прав получателей услуг;

10) функции в соответствии с учредительными документами организации временного пребывания и проживания.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

1 февраля 2017, 15:06
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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