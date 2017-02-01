В соответствии с подпунктом 2) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 29 декабря 2008 года «О специальных социальных услугах» утвержден стандарт оказания специальных социальных услуг жертвам бытового насилия. В частности, специальные социальные услуги жертвам бытового насилия оказываются организациями в виде: 1) кризисного центра для жертв бытового насилия; 2) центра социальной помощи жертвам бытового насилия; 3) приюта для жертв бытового насилия; 4) иных организаций, оказывающих услуги жертвам бытового насилия. Получателями услуг являются: 1) лица, подвергшиеся жестокому обращению, приведшее к социальной дезадаптации и социальной депривации; 2) лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации в следствие угрозы жестокого обращения и насилия. Организации временного пребывания и проживания принимают физических лиц, из числа граждан Республики Казахстан, а также постоянно проживающих на территории Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, а также лиц, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в случае признания их жертвами бытового насилия, если иное не предусмотрено международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан. Основными задачами организации временного пребывания и проживания являются: 1) идентификация получателей услуг; 2) оказание неотложной социальной помощи и поддержки получателям услуг; 3) обеспечение защиты и помощи посредством оказания услуг в соответствии с индивидуальным планом в период пребывания и проживания получателей услуг в организации временного пребывания и проживания; 4) содействие процессу социализации и (ре)интеграции получателя услуг в семью и общество; 5) соблюдение конфиденциальности личности получателей услуг и их частной жизни; 6) повышение качества и эффективности предоставляемых специальных социальных услуг. Основными функциями организации временного пребывания и проживания являются: 1) выявление совместно с государственными органами и общественными объединениями лиц, остро нуждающихся в незамедлительной социальной защите и помощи; 2) прием и (или) размещение получателей услуг, проведение мероприятий по их социальной адаптации; 3) обеспечение неприкосновенности личности и безопасности получателей услуг; 4) создание в организации временного пребывания и проживания благоприятного морально-психологического климата; 5) оказание специальных социальных услуг в соответствии с настоящим стандартом; 6) информирование получателей услуг об объемах и видах специальных социальных услуг, правилах внутреннего распорядка организации временного пребывания и проживания; 7) совершенствование организации труда и повышение квалификации персонала; 8) осуществление финансово-хозяйственной деятельности организации временного пребывания и проживания; 9) взаимодействие с местными исполнительными органами, органами образования, здравоохранения, социальной зашиты, внутренних дел, юстиции, неправительственными организациями для решения вопросов социальной реабилитации, восстановления гражданских, имущественных и иных прав получателей услуг; 10) функции в соответствии с учредительными документами организации временного пребывания и проживания. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.