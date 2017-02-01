Роль КАЗГЮУ в развитии правовой государственности Казахстана

Тимур Токтабаев, вице-министр

по инвестициям и развитию РК

- Тимур Серикович, Вы являетесь слушателем Бизнес-школы КАЗГЮУ, обучаясь по программе докторантуры делового администрирования. Чем обоснован Ваш выбор получать знания именно здесь, а также, какие практические навыки для себя Вы уже приобрели?

- На сегодняшний день Университет КАЗГЮУ имеет самые высокие образовательные рейтинги, в первую очередь благодаря многолетней успешной работе его основателя, отличного руководителя и наставника Максута Султановича Нарикбаева. Я уверен, именно он полностью поддерживал принцип, обозначенный Президентом страны: «От образования на всю жизнь к образованию в течение всей жизни». Я также солидарен с этим принципом, и потому выбрал этот вуз в качестве своего очередного альма-матер. Необходимо отметить значительный вклад ведущего юридического Университета КАЗГЮУ в процветании и развитии правовой государственности страны.

Кроме того, знания - это источник нашего успеха, их все время нужно пополнять. Естественно, получать их необходимо не только самообразованиям, но и в соответствующем вузе. Считаю, что КАЗГЮУ обладает очень хорошим преподавательским составом, подобрана литература, которая соответствует установленному стандарту. Очень интересная методика преподавания, было видно, как преподаватель не просто читает лекцию, а заинтересовывает студентов. Таким образом, хорошо усваивается преподаваемый материал, развивается кругозор и, самое важное, стремление к знаниям.

- Какие механизмы применяет Министерство для повышения конкурентоспособности и эффективности реального сектора и развития передовых технологий?

- Мы реализуем государственную политику по повышению технологического уровня казахстанской промышленности. Два главных оператора этой политики: Национальное агентство технологического развития (НАТР) и Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий». Во всех приоритетных секторах экономики предлагается совершенствование центров развития технологий, деятельность которых предлагается организовать в стратегическом партнерстве с крупнейшими ТНК. Особое внимание будет уделяться мониторингу мировых технологических трендов. В АКФ «ПИТ» планируется открытие до 2019 года пяти центров развития технологий по направлением «Умная индустрия» ГМК, «Новые материалы и аддитивные технологии», «Умная среда», «Финансовые технологии», «Новая энергетика и чистые технологии». И, конечно это внедрение «австралийского метода» в недропользовании, который откроет новые возможности и станет одним из основных аспектов в нашем Министерстве.

- Каким Вы видите Казахстан через 5 лет?

- Через пять лет мы будем в середине реализации третьей пятилетки Новой индустриализации. Уверен, что Казахстан продолжит поступательное движение в области укрепления независимости и экономической мощи. Посмотрите: мы совершили рывок в области международном рейтинге Doing Business с 77 места в «DB-2015» до 35 места в «DB-2017». По показателю «Инновации» глобального рейтинга конкурентоспособности в 2015 году мы были на 85 месте, в 2016 на 72 месте, в 2017 - уже 59 месте в мире. Думаю, что на этом наш рост не остановится, и через пять лет мы надеемся добиться еще больших высот. Страна станет стабильной в экономическом плане, так как все сейчас для этого делается.

- Вы весьма активны в соцсетях, на связи с простыми казахстанцами, из чего складывается имидж открытого и доступного представителя госаппарата. Обязывает профессия или проявление природной общительности?

- Активен только с теми, кто меня читает. Наверное, там образовался в каком-то смысле свой круг читателей, которые каждый понедельник и пятницу ждут моих публикаций. Они связаны со мной, с моей жизнью или ситуациями, происходящие в моем окружении. Уверен, каждый видит себя в моих записях, и находит выходы из каких-либо ситуаций, получая при этом вдохновение. Я пытаюсь показать, что работа госслужащих это не так страшно, как все думают. На самом деле -

это гордость - служить стране, народу, и конечно быть примером для подражания. Каждый из нас вносит неотъемлемый вклад в развитие нашего государства. КАЗГЮУ обучает студентов, которые гордо смогут представлять интересы нашей страны в будущем. Ведь каждый человек появляется в нашей жизни с какой-то целью. А мы уже сами решаем, учиться ли на уроках, которые он нам преподает или же мы являемся сами для него уроком. Какую роль в нашей жизни займут люди, тоже решать нам и какой бы мы не сделали выбор - результат узнаем только со временем. Мы вправе выбрать себе учителя или стать им самим. Как говорил близкий мне человек - не бывает таких людей, с которыми всегда легко, но бывают такие, с которыми хочется преодолевать сложности.

- И напоследок, самая главная цитата в Вашей жизни?

- У меня их много, но я поделюсь притчей, которая поможет многим выйти из своей зоны комфорта. Один знатный дворянин увлекался соколиной охотой. Как-то раз егерь принес из леса крошечного и едва живого птенца сокола. Герцог сам выкормил малыша и отдал ловчему для обучения. Птенец вырос и превратился в сильного и красивого сокола. Вот только никто и никогда не видел его в небе - все дни он проводил на ветке дерева, на которую попал крохотным птенцом. Герцог любил, стоя на балконе, наблюдать за тренировками своих охотничьих птиц - ловчий отлично знал свое дело, и в небе парили хорошо обученные орлы и коршуны. Но любимый сокол герцога по-прежнему не покидал своего места. Раздосадованный дворянин послал гонцов во все уголки своих владений с приказом найти человека, который научит сокола летать. Как-то утром герцог вышел на балкон и увидел в небе над замком своего любимца. Он был очень обрадован и велел немедленно привести к нему человека, сотворившего это чудо. Через несколько минут в покои вошел простой крестьянин. Удивленный дворянин обратился к нему с вопросом:

- Как тебе удалось заставить его взлететь?

- Это было не сложно, ваша светлость, - ответил крестьянин, - я всего лишь спилил ветку, на которой сидел сокол. Лишившись привычного места, он вспомнил, что у него есть крылья и взлетел.

Среди нас тоже немало людей, которые сидят, крепко вцепившись в свою «ветку», и даже не подозревают, что имеют крылья. Иногда происходящие события разбивают вдребезги надежную опору и люди узнают, что умеют летать.

Возможно, многим из нас нужно спилить «ветку», чтобы мы лишились теплого и надежного места и были вынуждены взлететь? Иногда проблемы и неприятности приходят в нашу жизнь не для того, чтобы сломать, а чтобы научить летать…

Всем высокого полёта!

Динара АРХАРОВА, Астана