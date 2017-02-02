Три казахстанские фигуристки квалифицировались в произвольную программу Универсиады-2017

Стартовал турнир фигуристок в одиночном разряде в рамках 28-й зимней Универсиады. 12-тысячная «Алматы Арена» была заполнена процентов на 70 и тепло встретила участниц соревнований во время раскатки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Универсиады-2017.





Дружелюбное отношение алматинские зрители демонстрировали к каждой спортсменке, но особенно горячо были встречены представительницы Казахстана.

Лидеры мирового фигурного катания, спортсменки России и Японии, и на этот раз продолжили спор за право оказаться на самой высшей ступени пьедестала.

Выступавшая в первой группе Хинано Исобе поначалу захватило лидерство, которое, впрочем, постепенно перешло к россиянкам. Выступления Елизаветы Туктамышевой и Елены Родионовой сместили ее вниз по таблице, а в итоге свою соотечественницу на третьей строчке заменила Рин Нитая. Исобе по итогам короткой программы заняла пятое место.





Туктамышева допустила неточность во время своего выступления, исполняя двойной аксель, что позволило Родионовой всего на одну сотую балла её опередить. Победительница Универсиады-2015 Алена Леонова также сохраняла шансы на попадание в тройку лидеров, однако в итоге оказалась на шестой строчке.

По регламенту турнира во второй этап соревнований проходят 24 спортсменки, которые уже завтра выступят с произвольной программой. Всего же на турнир было заявлено 30 участниц. К зрителям по итогам короткой программы присоединились фигуристки из Мексики (две участницы), Австрии, Греции, Таиланда и Кыргызстана.



