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Введен запрет на проведение санитарных рубок в хвойных насаждениях на участках государственного лесного фонда
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Аннотация к документу: Приказ и.о. Председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 22 декабря 2016 года № 287 «О введении запрета на проведение санитарных рубок в хвойных насаждениях на участках государственного лесного фонда»
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В соответствии с подпунктом 376) пункта 17 Положения о Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан, с 1 февраля 2017 года вводится запрет на проведение санитарных рубок в хвойных насаждениях на участках государственного лесного фонда до получения результатов научных исследований болезней и вредителей леса в хвойных насаждениях и свежих материалов
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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