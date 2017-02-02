В продажу поступили дополнительные билеты на Универсиаду-2017

Ввиду повышенного интереса к соревнованиям в рамках 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года в городе Алматы со стороны зрителей руководство Международной федерации студенческого спорта (FISU) приняло решение отказаться от большей части закрепленных за организацией зрительских мест в пользу болельщиков, сообщает Zakon.kz





Как сообщалось ранее, согласно международному протоколу, часть мест на трибунах резервируется для представителей FISU, под эгидой которой проводятся студенческие игры, а также для представителей официальных делегаций, спортсменов, представителей СМИ. Эта квота, не подлежащая продаже, составляет на разных соревнованиях до 30% от общего количества зрительских мест. В настоящее время достигнута договоренность о передаче до 90% квоты FISU в свободную продажу. Билеты на соревнования, в том числе на наиболее популярные виды спорта – фигурное катание и хоккей, поступят в системы продаж билетных операторов (онлайн и офлайн) поэтапно, начиная с сегодняшнего дня.





Также ввиду повышенного спроса принято решение о продаже дополнительных билетов на соревнования по системе «TicketDay» - это билеты без предоставления места, которые также поступят в централизованную систему продаж после того, как будет полностью продан объем сидячих мест на то или иное событие. Количество этих билетов будет ограничено в соответствии с максимальной вместимостью спортивных объектов и требованиями безопасности.

В целях борьбы со случаями скупки и перепродажи билетов незаконными предпринимателями организаторами также снижено максимальное количество билетов, которое может быть продано в одни руки с 8 до 5 штук.





С сегодняшнего дня актуальная информация о наличии билетов на те или иные соревнования будет размещаться на главной странице сайта Универсиады в режиме реального времени.





К настоящему моменту количество проданных билетов на Универсиаду составляет 184 тысячи (80% от общего объема) – это рекордное количество билетов, когда-либо проданных на мероприятия в Казахстане. При этом спрос существенно повышается непосредственно перед соревнованиями: например, после Церемонии открытия Универсиады было продано сразу около 30 тысяч билетов. Поскольку спрос остается очень активным, организаторы рекомендуют не затягивать с покупкой билетов, которые поступят в продажу дополнительно.