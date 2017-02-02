Казахстанский биатлонист Роман Еремин занял третье место на Универсиаде в Алматы
2 февраля 2017, 14:29
Еремин допустил два промаха на двух огневых рубежах.
Казахстанский биатлонист Роман Еремин стал бронзовым призером Универсиады в индивидуальной гонке. Допустив два промаха на двух огневых рубежах, завершил дистанцию с результатом 27 минут и 24.6 секунды.
Победу на дистанции праздновал Семен Сучилов из России, второе место занял его соотечественник Дмитрий Иванов.
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