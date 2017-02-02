Казахстанский биатлонист Роман Еремин занял третье место на Универсиаде в Алматы

Еремин допустил два промаха на двух огневых рубежах.

Казахстанский биатлонист Роман Еремин стал бронзовым призером Универсиады в индивидуальной гонке . Допустив два промаха на двух огневых рубежах, завершил дистанцию с результатом 27 минут и 24.6 секунды.





Победу на дистанции праздновал Семен Сучилов из России, второе место занял его соотечественник Дмитрий Иванов.



