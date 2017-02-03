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Уровень безработицы в РК составляет 5%, а молодежной безработицы - 3,9%

3 февраля 2017, 12:14

В результате принятых мер по сдерживанию роста цен, инфляция по итогам года составила 8,5% против 13,6% в 2015 году - Сулейменов.


Внешнеторговый оборот Казахстана за 11 месяцев 2016 г. снизился на 21,4%, т.е. до 55,3 млрд. долл. Причина - снижение мировых цен на нефть и металлы и ослабление обменного курса тенге. Это общий тренд в рамках ЕврАзЭС, пояснил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов сегодня в ходе расширенного заседания в Акорде, сообщает корреспондент Zakon.kz.

«Вместе с тем, сальдо внешнеторгового баланса положительное и составляет 10,1 млрд. долларов», - сообщил министр.

В части международных резервов Сулейменов отметить, что даже с учетом значительного привлечения средств на поддержку экономики активы Нацфонда и международные резервы по итогам года сохранились на уровне начала года, превысив 90,0 млрд. долл.

«В результате принятых мер по сдерживанию роста цен, инфляция по итогам года составила 8,5% против 13,6% в 2015 году. Уровень безработицы составил 5%. При этом, отдельно необходимо отметить, что уровень молодежной безработицы в 2016 году снизился до 3,9% (4,1% на 1 октября 2015 года). Для сравнения, в России молодежная безработица на сегодня более 9%, в Италии, Франции, Греции порядка 30-40%» - подытожил он.

Фото: finance.tut.by


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