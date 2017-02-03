Назарбаев не доволен ходом приватизации

«Ни один объект из выставленных на приватизацию, не был приобретен иностранными инвесторами. Нет ни одной транснациональной компании, ни одних серьезных инвесторов. Почему? Опять всё сами будем выкупать, да? Омирзак?»

Нурсултан Назарбаев отчитал председателя фонда «Самрук-Казына» за отсутствие у иностранцев интереса к третьей волне приватизации в Казахстане, в ходе расширенного заседания в Астане, передает корреспондент Zakon.kz





«Ни один объект из выставленных на приватизацию, не был приобретен иностранными инвесторами. Все инвесторы свои. Конечно, цена низкая, нужно лишь дать немного денег и приобрести их. А что будет завтра с этим производством, после того как он приобретёт его? Этого мы не знаем, - сказал президент Казахстана. - Ни одной транснациональной компании, ни одних серьезных инвесторов нет в приватизации. Почему? Опять всё сами будем выкупать, да? Омирзак?», – возмутился Президент и обратился к Омирзаку Шукееву.





«Нет ведь никого, кто пришёл бы (иностранных инвесторов - от авт.) Основная доля производств, выставленных на приватизацию приходится на тебя. Садись, мы сейчас не будем это обсуждать», – закончил с этой темой президент.





Татьяна Ковалева, Астана