Назарбаев не доволен ходом приватизации
3 февраля 2017, 12:44
«Ни один объект из выставленных на приватизацию, не был приобретен иностранными инвесторами. Нет ни одной транснациональной компании, ни одних серьезных инвесторов. Почему? Опять всё сами будем выкупать, да? Омирзак?»
Нурсултан Назарбаев отчитал председателя фонда «Самрук-Казына» за отсутствие у иностранцев интереса к третьей волне приватизации в Казахстане, в ходе расширенного заседания в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.
«Ни один объект из выставленных на приватизацию, не был приобретен иностранными инвесторами. Все инвесторы свои. Конечно, цена низкая, нужно лишь дать немного денег и приобрести их. А что будет завтра с этим производством, после того как он приобретёт его? Этого мы не знаем, - сказал президент Казахстана. - Ни одной транснациональной компании, ни одних серьезных инвесторов нет в приватизации. Почему? Опять всё сами будем выкупать, да? Омирзак?», – возмутился Президент и обратился к Омирзаку Шукееву.
«Нет ведь никого, кто пришёл бы (иностранных инвесторов - от авт.) Основная доля производств, выставленных на приватизацию приходится на тебя. Садись, мы сейчас не будем это обсуждать», – закончил с этой темой президент.
Татьяна Ковалева, Астана
Фото: Диапазон
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4842465-e06bcf5222997b1fd67ff0b4ec86a7d7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...