Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева выиграла вторую золотую медаль Универсиады
3 февраля 2017, 14:50
Наша спортсменка обошла россиянку — 17:8.
В финале соревнований по параллельному могул казахстанка Юлия Галышева выиграла второе "золото" на Универсиаде, сообщает Zakon.kz
Ю.Галышева обошла россиянку Елизовету Безгодову. Третье место заняла австрийка Катарина Рамзауэр.
Ранее Юлия Галышева выиграла в могуле. Это было ее первое "золото" на Универсиаде.
Напомним, что Казахстан занимает вторую строчку в общекомандном медальном зачете.
Фото: news.ivest.kz
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com