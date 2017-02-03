Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева выиграла вторую золотую медаль Универсиады

3 февраля 2017, 14:50

Наша спортсменка обошла россиянку — 17:8.


В финале соревнований по параллельному могул казахстанка Юлия Галышева выиграла второе "золото" на Универсиаде, сообщает Zakon.kz

Ю.Галышева обошла россиянку Елизовету Безгодову. Третье место заняла австрийка Катарина Рамзауэр.

Ранее Юлия Галышева выиграла в могуле. Это было ее первое "золото" на Универсиаде.

Напомним, что Казахстан занимает вторую строчку в общекомандном медальном зачете.

Фото: news.ivest.kz



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