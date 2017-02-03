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Новости за сегодня

Упростить налоговое законодательство поручил Президент РК

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании Правительства РК обратил внимание на сложности в налоговом законодательстве, передает корреспондент Zakon.kz.

«Мешает сложность работы налогового законодательства. К примеру, только по НДС налогоплательщику нужно знать 82 статьи Налогового Кодекса. В свою очередь эти статьи имеют 268 ссылок, из которых 206 имеют дальнейшие ссылки. Какие вы условия создали? Вы просто работаете против правительства. Кто в этом разберется? Им (предпринимателям) надо работать, что-то создавать или в этих бумагах разобраться», - обратился он к Правительству.

На этот счет министр финансов РК Бахыт Султанов отметил, что по Налоговому кодексу, действительно, «есть проблемы».

В то же время Президент поручил упростить налоговое законодательство.

«Вот, посмотрите, Налоговый Кодекс, который кто-то создал с вражеской целью для нас всех. Вот, посмотрите, упростите, сделайте максимально простым. Налоговое законодательство должно быть простым и понятным. И общая налоговая нагрузка при этом не должна увеличиваться. Надо провести ревизию, отменить все налоговые льготы и преференции. Налоговое законодательство должно стимулировать деловую активность», - подчеркнул Н. Назарбаев.

«Такая задача поставлена, упростим», - заключил Б. Султанов, указав, что такая работу уже начата.

 

Ксения Давыдова

 

3 февраля 2017, 15:59
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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