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Павильоны ЭКСПО не должны простаивать после выставки - Президент

3 февраля 2017, 17:40

Мы условно обозначили, что два больших павильона будут оставлены для постоянно действующей выставки в Астане, два павильона заберет Международный финансовый центр, что будет с остальными уже до открытия нам должно быть четко известно, - глава государства.


Президент РК Нурсултан Назарбаев поручил отработать все организационные вопросы по международной выставке «ЭКСПО-2017», сообщает МИА «Казинформ».

«Осталось 126 дней до открытия ЭКСПО. Город и страна должны быть готовы к этому важнейшему событию для Казахстана. Совместно с руководством ЭКСПО и акимами отработать все организационные вопросы. В том числе по перевозке, размещению и питанию, посещению выставки», - сказал Нурсултан Назарбаев, подводя итоги расширенного заседания Правительства.

Глава государства отметил, что надо создать условия для посещения выставки и внутренними туристами.

«Эта работа касается всех, прежде всего, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, КНБ, Министерства культуры и спорта, Министерства образования, наших перевозчиков и всех других. Успешное проведение этой выставки - наша общенациональная задача», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

«Эта работа касается всех, прежде всего, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, КНБ, Министерства культуры и спорта, Министерства образования, наших перевозчиков и всех других. Успешное проведение этой выставки - наша общенациональная задача», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Президент РК поручил Правительству решить все вопросы с использованием инфраструктуры выставки после ее завершения.

«Чтобы просто так не простаивало. Прежде всего, это касается размещения Международного финансового центра. Выставка пройдет в течение трех месяцев, в сентябре все помещения освободятся. Мы условно обозначили, что два больших павильона будут оставлены для постоянно действующей выставки в Астане, два павильона заберет Международный финансовый центр, что будет с остальными уже до открытия нам должно быть четко известно», - заключил Нурсултан Назарбаев.

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