Казахстанские хоккеисты разгромили Чехию на Универсиаде-2017

Казахстан победил в группе А и далее поборется за медали Универсиады.

В матче Универсиады-2017 в Алматы сборная Казахстана встретилась с командой Чехии.





Хоккеисты из Казахстана забросили чехам восемь безответных шайб. Отличились: Константин Савенков (дубль), Артем Бурделев (дубль), Дмитрий Гренц, Никита Михайлис, Антон Петров и Кирилл Савицкий.





Ранее казахстанцы обыграли Китай со счетом 22:0, и Швецию — 5:0.Таким образом Казахстан победил в группе А и далее поборется за медали Универсиады.





Чехия — Казахстан 0:8 (0:1, 0:3, 0:4)





Шайбы:

0:1 — 15:42 Савенков (Дульнев, Нурек). В равенстве

0:2 — 23:12 Бурделев (Савенков, Акользин). В равенстве

0:3 — 24:59 Гренц (Анциферов). В равенстве

0:4 — 36:46 Михайлис (Гренц, Савицкий). В большинстве

0:5 — 40:15 Савенков (Акользин, Дульнев). В равенстве

0:6 — 50:25 Петров. В меньшинстве

0:7 — 51:43 Савицкий (Михайлис, Евдокимов). В большинстве

0:8 — 52:25 Бурделев (Нурек, Акользин). В большинстве





Вратари: Браздил 00:00 — 52:25, Новак 52:25 — 60:00 — Кудрявцев

Штрафы: 18:16 (6:6, 6:2, 6:8).







