«Барыс» обошел «Салават Юлаев» на Восточке КХЛ

3 февраля 2017, 23:05

У казахстанского клуба 84 очка в 56 матчах и он занимает пятое место Восточной конференции.


Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги переиграл минское «Динамо» — 5:1.

Теперь у казахстанского клуба 84 очка в 56 матчах и он занимает пятое место Восточной конференции. На два балла меньше и на одну игру больше у уфимского «Салавата Юлаева».

5 февраля в 17:00 «Барыс» примет на своем льду рижское «Динамо».

Источник: Sports.kz.

Фото: hcbarys.kz.



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