«Барыс» обошел «Салават Юлаев» на Восточке КХЛ

У казахстанского клуба 84 очка в 56 матчах и он занимает пятое место Восточной конференции.

Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги переиграл минское «Динамо» — 5:1.





Теперь у казахстанского клуба 84 очка в 56 матчах и он занимает пятое место Восточной конференции. На два балла меньше и на одну игру больше у уфимского «Салавата Юлаева».





5 февраля в 17:00 «Барыс» примет на своем льду рижское «Динамо».









Фото: hcbarys.kz.







