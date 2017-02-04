Универсиада-2017: итоги 3 февраля

28-я Всемирная зимняя универсиада перевалила через экватор – к вечеру 3-го февраля было разыграно 43 комплекта наград из 85-ти запланированных, передает передает Zakon.kz





Несмотря на довольно сложные погодные условия на горных объектах Игр (на «Медеу», «Шымбулаке» было облачно и шел мелкий снег с дождем) все запланированные соревнования прошли по расписанию, определив победителей и призеров в восьми видах программы.





На ВК «Медеу» в состязаниях девушек на стайерской дистанции 5 000 метров свое второе «золото» Универсиады-2017 выиграла белорусская конькобежка Марина Зуева, а у мужчин двукратным чемпионом Игр стал представитель Кореи Ча Мин Кью, опередивший всех соперников в беге на 1 000 метров.





На ЛБК «Алатау» стали известны сильнейшие в биатлонных гонках преследования. В споре женщин на дистанции 10 км обладательницей «золота» стала украинка Надя Белкина, а у мужчин, соревновавшихся в гонке на 12,5 км, отличился россиянин Сергей Корастылев.





Две очередные награды высшей пробы выиграли хозяева Игр. В соревнованиях фристайлистов в параллельном могуле лучшими стали Юлия Галышева и Дмитрий Рейхерд (вчера они же первенствовали в индивидуальном турнире могулистов).





Первое место в состязаниях девушек-горнолыжниц в слаломе-гиганте заняла японка Аса Андо. И, наконец, в масс-старте у двоеборцев, где вначале участники бежали 10-километровую лыжную гонку, а затем совершали по два прыжка с трамплина К-95, всех конкурентов опередил поляк Адам Цеслар.





В мужском хоккейном турнире завершился предварительный турнир и определились пары соперников по четвертьфиналам. 4 февраля на этой стадии встретятся сборные России и Японии, а также Канады и Латвии, а 5-го числа сыграют Чехия – Словакия и Казахстан - Швеция. У женщин, где на предварительном этапе борьбу начинали всего семь сборных, завтра пройдут уже полуфинальные матчи. В споре за выход в финал болельщикам предстоит увидеть поединки Канада – США и Россия – Китай.





После розыгрыша 43-х комплектов медалей таблицу неофициального командного зачета уверенно возглавляет дружина России (15 золотых, 17 серебряных и 8 бронзовых наград). На втором месте сборная Казахстана (8, 2, 8), на третьем – команда Японии (3, 8, 5).





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