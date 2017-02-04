Велогонщик "Астана" был исключен из многодневки за то, что разбил лицо лидеру гонки

Украинский велогонщик Андрей Гривко из команды "Астана" был исключен из многодневки "Тур Дубая" после того, как разбил лицо лидеру велогонки Марселю Киттелю. Гривко принес извинения болельщикам, организаторам и партнерам по команде, однако подчеркнул, что его действия стали лишь ответом на агрессию немца.

Спортивные болельщики привычны к крови. Во время соревнований нередко случаются травмы не только в изначально травмоопасных видах спорта, таких как бокс, но и в тех, где контакта между соперниками не бывает. Однако велоспорт к таковым не относился. Во всяком случае, до сего дня, пишет Газета.RU.

Украинский велогонщик из команды «Астана» Андрей Гривко во время многодневки «Тур Дубая» ударил своего оппонента немца Марселя Киттеля (Quick-Step Floors) по лицу. Произошло это в тот момент, когда спортсмены вели борьбу за позицию.

Как пояснил сам Киттель после гонки, между оппонентами шла борьба, однако в ней не было ничего необычного, и непонятно, что спровоцировало агрессию украинца. Немец сообщил, что инцидент произошел, когда участники гонки ехали мимо стройплощадки, и подул ветер, из-за которого поднялся песок.

Украинский спортсмен решил воспользоваться сложной ситуацией и встречным ветром, чтобы занять лидирующие позиции, и ударил немецкого конкурента. Судя по кадрам гонки, травма оказалась достаточно серьезной - лицо лидера велогонки залито кровью.

«Я не понимаю его. Да, ехать против ветра всегда тяжело, но это не дает ему право так поступать», - признался немецкий спортсмен.

Гривко утверждает обратное. По его словам, как раз Киттель толкался, и украинскому гонщику пришлось оттолкнуть оппонента, что может подтвердить свидетель в лице партнера по команде Дмитрия Груздева.

«Хотел бы рассказать о своем видении инцидента, который стал причиной конфликтной ситуации с Марселем Киттелем, - написал на своей странице в фэйсбуке Гривко. - Я на велосипеде с 12 лет и понимаю, что нормально, когда гонщики за 3 км до финиша борются за позицию. Но когда это происходит за 100 км от финиша в такой грубой форме, да еще и при таких сложных погодных условиях, это несет для них большую опасность.

Таким образом, в борьбе за позицию, и это Киттель подтвердил, он сначала грубо толкнул меня плечом моего партнера по команде Дмитрия Груздева, а затем и меня, создав таким образом очень напряженную и опасную ситуацию, поскольку это могло привести не только к моему падению, но и завалу всего пелотона.

Я ответил агрессией на агрессию. Возможно, я поддался эмоциям, и это не имеет ничего общего с велоспортом, но в экстремальных ситуациях, когда встает вопрос безопасности, трудно оставаться спокойным».

По мнению Гривко, такое поведение не красит ни его, ни известного велогонщика, поэтому посчитал не зазорным еще раз принести извинения за произошедшее.

«Считаю, что такое эгоистичное поведение, ставящее под угрозу жизнь и здоровье других спортсменов, не имеет ничего общего с велоспортом.

В пелотоне мы все равны и имеем равные права, и неважно, известный вы спринтер или нео-про (велогонщик, проводящий первый сезон на профессиональном уровне – прим. «Газеты.Ru»). Мы должны одинаково уважать друг друга, - резюмировал он. - По мне, когда вы требуете пропустить вас только потому, что вы известный спортсмен или не в очень хорошем настроении, это тоже является проявлением неспортивного поведения.

После этого инцидента Киттель неоднократно плевал в меня в прямом смысле этого слова. Могу заверить, что мои действия не былы «атакой на соперника». Кроме того, мой вес составляет 70 кг, тогда как его вес – 86 кг.Тем не менее, еще раз приношу извинения организаторам гонки, всем болельщикам и, конечно, моей команде за этот неприятный инцидент, который привел к моему исключению из гонки».

Украинца сняли с соревнований. Ни он сам, ни «Астана» не протестовали против этого решения. Команда даже принесла извинения немецкому спортсмену.

Команда Гривко "Астана" принесла извинения немецкому спортсмену. Киттель в ответ назвал действия Гривко позорными и извинений его не принял.

"Я не могу это принять. Это не имеет ничего общего с велогонками. То, что сделал Гривко - позор для нашего прекрасного спорта", - написал немец на своей странице в твиттере.

Видимо, немец долго не мог уняться после произошедшего, поскольку через несколько минут после данной публикации сделал еще одну.

«Я тут погуглил и выяснил, что вес Гривко – 70 кг. Чувак, знай свои пределы!» - написано в твиттере велогонщика.