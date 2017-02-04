Хоккеистки Казахстана неожиданно уступили Японии
4 февраля 2017, 13:40
6 февраля хоккеистки РК сыграют заключительный матч с Великобританией, по результатам которого станет известно, какое место займут казахстанки – шестое или седьмое.
Женская сборная Казахстана неожиданно уступила хоккеисткам команды Японии, сообщает Zakon.kz.
Японки захватили инициативу в свои руки с первых же минут. Они играли вязко, агрессивно, иногда даже на грани фола, превосходя хозяек льда в скорости и движении. Казахстанские хоккеистки не успевали за более юркими и быстрыми соперницами, которые постоянно атаковали ворота Дарьи Дмитриевой.
Возможно, негативную роль сыграло и то, что хозяйки турнира чересчур медленно выходили из своей зоны. По ходу матча главный тренер сборной Казахстана Александр Мальцев переформировывал звенья, при этом чаще выпуская на лед лидеров команды. Однако у казахстанской сборной в этот день не получалось ничего.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Казахстана Александр Мальцев отметил:
- Уступили по всем параметрам. И по желанию бороться, и по игре, во всех компонентах.
Главный тренер сборной Японии Масаюки Тахакаши заявил следующее:
- Местные хоккеистки очень сильно выступили. И нам было нелегко играть с ними.
6 февраля хоккеистки РК сыграют заключительный матч с Великобританией, по результатам которого станет известно, какое место займут казахстанки – шестое или седьмое.
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Фото: sports.kz.
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