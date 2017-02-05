Путинцева: первый "взрослый" титул почти в кармане

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева впервые в своей карьере пробилась в финал турнира серии WTA Tour (второй по значимости в женском теннисе после серии "Большого шлема") в Санкт-Петербурге.





Натурализованная Казахстаном в 2012 году 22-летняя экс-россиянка в пятницу в полуфинале турнира St. Petersburg Ladies Trophy обыграла пятую ракетку мира, представительницу Словакии Доминику Цибулкову 3:6, 6:4, 6:4.





Путинцева, располагающаяся ныне на 34 строчке рейтинга одиночного разряда рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), после окончания турнира в Санкт-Петербурге впервые в своей карьере войдет в число 30 сильнейших теннисисток планеты.





Первый "взрослый" финал





Финал St. Petersburg Ladies Trophy станет для экс-россиянки первым в серии WTA Tour. В нем она сыграет с француженкой Кристин Младенович, при этом счет в личных встречах этих соперниц ничейный 2:2.





Последнее их рандеву состоялось в 2016 году и закончилось победой Путинцевой 6:4, 6:4 на аналогичном турнире в США. До выхода в финал турнира в Санкт-Петербурге в послужном списке 22-летней казахстанки было шесть побед в турнирах серии ITF (в которых выступают в основном юниоры и тенисты из второй и последующих сотен рейтинга WTA).





Помимо этого, Путинцева, выступая еще под российским триколором, в 2010 году доходила до финала юниорского разряда турнира Большого шлема Открытого первенства США. А незадолго до натурализации Казахстаном стала финалисткой юниорского разряда другого турнира этой же серии Открытого первенства Австралии.





Почему Младенович не позавидуешь





Теоретически соперница Путинцевой по финалу Кристина Младенович является более опытной теннисисткой, нежели казахстанка. Как по паспорту (она на год старше экс-россиянки), так и по послужному списку: если Путинцева дважды доходила до решающих матчей юниорского разряда турниров Большого шлема, то Младенович один из них выиграла (финал Ролан Гаррос в 2009 году).





Во взрослом теннисе француженка также добилась гораздо большего по титулам, но в парном разряде: все 16 (!) ее титулов в серии WTA добыты в дуэте с другими спортсменками. Как и титул победительницы взрослого Ролан Гаррос-2016. В рейтинге парного разряда Женской теннисной ассоциации Младенович третья на данный момент. А вот в рейтинге одиночки — лишь 51-я.





Главный же козырь казахстанки в финале- вовсе не ее более высокое место в рейтинге одиночки, а бойцовский характер, позволяющий вытащить любой, даже безнадежный матч. "Я никогда не сдаюсь и играю до конца. А еще проигрывать я не люблю, очень стараюсь в каждом матче", — заявила казахстанка журналистам после победы над Цибулковой.





Результаты нынешнего St. Petersburg Ladies Trophy это подтверждают из четырех проведенных на нем матчей два Путинцева провела с соперницами, которым либо уступала в прежних личных встречах, либо имела равный счет в прежних противостояниях. И обе выиграла.





Великий и могучий не действует только на Вильямс





В арсенале казахстанки также великий и могучий русский язык. Вернее, его эмоциональная составляющая, вгонявшая в ступор многих соперниц Путинцевой по корту. "В жизни я спокойная и веселая, и меня почти невозможно вывести из себя", — интересно, вот этот фрагмент интервью казахстанки сайту "Евроспорта" читали некоторые соперницы Путинцевой, жаловавшиеся на нее из-за, скажем так, весьма эмоционального поведения и тона высказываний на корте?





Тут Младенович, которая является француженкой сербского происхождения, особенно не позавидуешь: она же, как и любой серб, будет воспринимать не только эмоциональный окрас поведения соперницы, но и прекрасно понимать, что именно та выкрикивает время от времени. А еще на стороне Путинцевой уверенность в своих силах: в упомянутом интервью телеканалу Евроспорт она заявила, что не может сказать, есть ли на свете человек, которого она бы не обыграла. За исключением первой ракетки мира Серены Вильямс: американка в женском теннисе, как Лионель Месси в футболе - инопланетянка. Даже для непризнающей авторитетов Путинцевой.





Дмитрий Покидаев.







