Нурберген Жумагазиев: Сегодня мы постараемся "вырвать" золото

Спортсмен отметил, что на Универсиаду-2017 от Кореи приехала очень сильная команда.

Бронзовый призер Универсиады-2017 по шорт-треку в дистанции 1500 тысячи метров Нурберген Жумагазиев рассказал корреспонденту BNews.kz , что для него значит третье место на студенческих Играх и какой настрой у наших спортсменов на сегодняшний забег в дистанции 500 метров.





«Я думаю, третье место — не совсем плохой результат, так как все знают, что в этой дистанции очень сильны соперники из Кореи. Наша коронная дистанция — 500 и 1000 метров, так что мы настраиваемся именно на сегодняшний и завтрашний забег и постараемся на какой-либо вырвать «золото», — сказал Нурберген Жумагазиев.





Спортсмен отметил, что на Универсиаду-2017 от Кореи приехала очень сильная команда.





«Сейчас параллельно проходит Кубок мира и там от Кореи выступает второй состав, а здесь — основной, где собрались сильнейшие шорт-трекисты, поэтому конкуренция очень сильная. В любом случае, мы будем стараться принести Казахстану еще одну медаль», — добавил Жумагазиев.





Добавим, вчера во дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака состоялись первые соревнования по шорт-треку, где наш казахстанец Нурберген Жумагазиев в дистанции 1500 метров занял третье место и принес Казахстану десятую "бронзу. Золотую и серебряную медали в забеге на 1500 метров забрали шорт-трекисты из Кореи — Парк Джи Вон и Ким Ду Кем.