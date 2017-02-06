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Новости за сегодня

Установлены ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении отдельных видов бумаги и картона

В соответствии со статьей 42 Договора о Евразийском экономическом союзе на таможенной территории Союза применяются единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, утверждаемые Комиссией и являющиеся инструментами торговой политики Союза. Согласно вышеуказанному, Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31 января 2017 года № 13 с 6 марта 2017 года устанавливаются ставки ввозных таможенных пошлин в размере 5% от таможенной стоимости в отношении отдельных видов бумаги и картона по кодам ТН ВЭД 4810 13 000 9, 4810 19 000 9, 4810 22 000 9, 4810 29 300 0, 4810 92 300 0.

Указанные позиции с кодами 4810 13 000 9, 4810 19 000 9, 4810 22 000 9 и 4810 29 300 0 ТН ВЭД ЕАЭС исключены из перечня товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин ЕТТ ЕАЭС, и размеров таких ставок пошлин, утвержденном Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 г. № 59.


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