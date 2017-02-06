МОН отвечает

Газали Мауленов

В депутатском запросе фракций «Нур Отан» и «Народные коммунисты» на имя министра образования и науки, озвученном на одном из пленарных заседаний Мажилиса, был поднят вопрос о том, что сложившаяся за последнее десятилетие система управления и финансирования науки введет ее в кризисное состояние. В своем ответе МОН признало: поднятая проблема имеет место быть.

По мнению депутатов

В запросе депутаты двух фракций констатируют, что чиновники от МОН не доверяют казахстанскому научному сообществу, проводимым им фундаментальным и прикладным исследованиям во многих отраслях науки, где в советские времена казахстанские ученые занимали даже передовые позиции.

По мнению депутатов, перевод научно-исследовательских учреждений с базового финансирования на трехгодичное грантовое с иностранным «одобрямс» планомерно и систематически уничтожает научные кадры, не дает возможности развивать долговременные перспективные научные направления, развивает коррупцию в научной среде и способствует ее разложению.

Идеи и разработки ученых Казахстана, еще не реализованные, а только поданные на конкурс с раскрытием методики реализации, отправляются за рубеж на экспертизу. Так как эти идеи не защищены авторским правом, там их могут реализовать без участия авторов. К тому же, зарубежная экспертиза хорошо оплачивается за счет бюджета страны.

Некоторые проекты, получившие высокую оценку у зарубежных экспертов, здесь не прошли по конкурсу, тогда какой смысл тратить немалые бюджетные средства, если к результатам относятся формально, задаются вопросом депутаты.

Для раскрытия основополагающих проблем развития фундаментальной и прикладной науки в Казахстане необходимо устранить ряд проблем. Их депутаты также озвучили. Так, финансирование научных исследований проводится на зыбкой конкурсной основе. Сумма выделенного финансирования по многим проектам в два-три раза меньше запрашиваемого. При этом члены Национального научного совета (ННС) на собственные проекты выделяют в процентном отношении к заявленному в проекте самые высокие финансовые средства! Достаточно посмотреть, как распределено дополнительное финансирование в 2016 году по ряду приоритетных проектов, где к основному финансированию члены ННС получили дополнительно 50-процентное финансирование. А большей части заявок, действительно нуждающихся в дополнительных денежных средствах, отказано.

Также при выделении как основного, так и дополнительного финансирования не учитываются штатное расписание, средняя заработная плата по проекту. А она должна быть в соответствии со средней заработной платой в стране.

При заниженном финансировании выполнение проектов по заявленному календарному плану невозможно, так как руководитель проекта просто не может взять часть исполнителей, а у других вынужден сокращать ставки, включая самого себя. Однако Комитет науки требует выполнения заявленного календарного плана.

Недостаточное финансирование проектов ведет, считают депутаты, к мелкотемью, чрезмерно узкой специализации, низкой результативности и эффективности проектов. Люди, чтобы заработать на жизнь, вынуждены участвовать в нескольких проектах. Очевидно, что качество исследований, где работают одни совместители, полставочники и четвертьставочники, не может быть высоким. А таких проектов - большинство!

Наличествует полное бесправие руководителей проектов, которые не могут оспорить результаты экспертизы, на основании которой их проекты лишают или срезают объемы финансирования. Проведенный в нынешнем году мониторинг Комитета науки МОН РК проектов с низким баллом показал полную его неэффективность. Доказательства ученых о некачественной экспертизе, признанные другими экспертами, никак не повлияли на переоценку отчетов по проектам и их финансирование, которое было урезано на 2016 год кому на 10%, а кому и на 20.

На протяжении десятилетия идет ежегодная задержка поступления финансов в начале каждого года на три месяца. Если старшее поколение, имея сбережения, выдерживает это безденежье, то молодые специалисты, не имеющие материальной поддержки, просто вынуждены искать себе другую работу. При такой системе никакого омоложения науки быть не может.

Ощущают ученые, особенно молодые, бесперспективность, неуверенность в завтрашнем дне: будет ли у них работа через год - неизвестно, даже если у них есть трехгодичный проект. Контракт Комитет науки МОН РК заключает только на один год, а дальше все зависит от милости вышеописанной госэкспертизы.

«Считаем, что сложившуюся за последнее время систему управления и финансирования науки надо кардинально менять», - резюмировали свой запрос депутаты.

При наличии обозначенных проблем

В ответ Министерство образования и науки, рассмотрев депутатский запрос, признало наличие обозначенных проблем. МОН считает необходимым совершенствовать подходы к вопросам финансирования науки, принципов научной этики, механизма мониторинга исследований. В связи с этим МОН РК вносит изменения в некоторые законодательные акты по вопросам науки, разработан проект Концепции «О внесении изменений и дополнений в Закон о науке». В ходе работы над концепцией законопроекта была проведена работа с учетом мнений как представителей научных организаций, так и отдельных ученых.

На сегодня разработан и согласован с заинтересованными государственными органами проект постановления Правительства «О внесении изменения в постановление Правительства РК от 25 мая 2011 года № 575 «Об утверждении Правил базового, грантового, программно-целевого финансирования научной и (или) научно-технической деятельности», в рамках которого предполагается внесение соответствующих изменений, способствующих ускорению выделения средств по программно-целевому и грантовому финансированию.

Вместе с тем в 2015 году в статью 33 Бюджетного кодекса РК были внесены изменения, передающие полномочия по распределению бюджетных программ от Правительства к администраторам бюджетных программ. Такой подход по выделению базового, грантового и программно-целевого финансирования субъектов научной и научно-технической деятельности МОН обещает использовать в 2017 году.

Предприняли в Министерстве образования и науки ряд мер по предотвращению лоббирования интересов членами ННС. Аналогичные меры - для соблюдения, выявления, пресечения и предотвращения возможного нарушения научной этики, прав интеллектуальной собственности. Так, члены советов не участвуют в конкурсе на грантовое или программно-целевое финансирование научных и научно-технических проектов и программ в качестве научных руководителей проектов. Также члены советов не принимают решения по проектам с их участием или с участием аффилиированных лиц. Члены советов исключаются из его состава в случае пропуска более трех заседаний без уважительной причины, разглашения конфиденциальной информации, необоснованного уклонения от принятия решений, наличия фактов нарушения научной этики, таких как плагиат, фальсификация, фабрикация данных, ложное соавторство, присвоение чужих результатов из заявок, дублирование объекта государственной научно-технической экспертизы.

В целях недопустимости конфликта и лоббирования интересов предусматривается в состав советов не включать руководителей аккредитованных субъектов научной или научно-технической деятельности и их заместителей, а также более одного работника из одной организации.

Ввиду необходимости учета интересов крупных производственных компаний, имеющих научные подразделения, по рекомендации Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» в состав каждого совета предполагается включение представителей крупных производственных компаний и субъектов частного предпринимательства.

Для прозрачности деятельности ННС все принятые советами решения, в том числе обоснования по принятым решениям, сведения о победителях конкурса, объемах выделенных им средств на каждый одобренный объект, а также список объектов, не получивших грантовое или программно-целевое финансирование, размещаются на интернет-ресурсах уполномоченного органа в области науки и АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы» в срок не позднее десяти рабочих дней со дня принятия решения.

Однако не вполне согласны

С прозвучавшей критикой мажилисменов о привлечении к экспертизе зарубежных ученых в МОН не вполне согласны. Необходимость привлечения зарубежных экспертов обусловлена случаями выраженной аффилиированности представителей казахстанского научного сообщества и дефицита отечественных экспертов по узким направлениям науки. Передовая мировая практика показывает, что привлечение зарубежных ученых к научно-технической экспертизе является необходимым инструментом определения уровня объективной оценки науки страны. Полное же исключение привлечения зарубежных экспертов приведет к потере независимой и объективной научно-технической экспертизы, направленной на выявление наиболее перспективных научных проектов и программ, а также к снижению качества научных исследований, говорится в ответе МОН.

В Министерстве образования и науки уверены, что принимаемые меры будут способствовать усовершенствованию работы ННС и своевременному финансированию научных проектов и программ.