В соответствии с подпунктами 1) и 3) пункта 7-3 статьи 583 Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и с подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О государственной статистике» утверждены:

1) формы сведений по сделкам и договорам физических лиц согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Правила и сроки представления нотариусами сведений по сделкам и договорам физических лиц согласно приложению 2 к настоящему приказу.

В частности, правила определяют порядок и сроки представления нотариусами сведений по сделкам и договорам физических лиц (далее - Сведения):

1) об имуществе, подлежащем государственной или иной регистрации, а также имуществе, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации;

2) о других сделках и договорах, не указанных в настоящем пункте, в случае если цена, предусмотренная сделкой (договором), превышает 160-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.

Сведения представляются нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, и нотариусами, занимающимися частной практикой по сделкам и договорам физических лиц (далее - нотариусы).

Сведения представляются нотариусами электронным способом посредством информационных систем Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, ежегодно в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным периодом. Отчетным периодом является календарный год.

Приказ вводится в действие с 1 января 2020 года.