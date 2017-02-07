Устранить неясности и коллизии

Максим Завалов,

судья Семейского городского суда

Вот уже более одного года судебная система нашей страны успешно применяет на практике новый Гражданский процессуальный кодекс. За это время, без сомнения, все судьи оценили его преимущества и достоинства, но вместе с тем судебная практика выявила некоторые вопросы, которые, по нашему мнению, требуют своего урегулирования, так как имеют место коллизии норм права.

В частности, согласно ч. 9 ст. 82 ГПК определение о назначении экспертизы обжалованию и опротестованию не подлежит. Доводы о несогласии с определением могут быть включены в апелляционную жалобу. Вместе с тем согласно п. 6 ст. 273 ГПК назначение экспертизы является основанием для приостановления производства по делу. При этом согласно ст. 275 ГПК определение суда о приостановлении производства по делу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, может быть обжаловано, опротестовано в суд апелляционной инстанции, решение которого является окончательным.

Также согласно ч. 2 ст. 124 ГПК жалобы и документы, поданные по истечении процессуальных сроков, если не заявлено о восстановлении пропущенного процессуального срока, судом возвращаются без рассмотрения лицу, которым они были поданы.

Исследование фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности производится в предварительном судебном заседании, что закреплено в ст. 172 ГПК и является законодательным новшеством.

Вместе с тем согласно ч. 6 ст. 172 ГПК при пропуске без уважительных причин срока исковой давности или срока обращения в суд судья принимает решение об отказе в иске без исследования иных фактических обстоятельств по делу. Таким образом, налицо противоречие в указанных нормах, так как срок исковой давности и срок обращения в суд это различные понятия, и последствия пропуска этих сроков должны быть разными.

Далее, в соответствии с ч. 2 ст. 169 ГПК одновременное либо в любой последовательности изменение предмета и основания иска означает предъявление истцом нового иска и отказ истца от ранее поданного иска, что влечет прекращение производства по делу по ранее поданному исковому заявлению. Одновременное либо в любой последовательности изменение предмета и основания иска допускается в случае заключения соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации.

Указанная норма также является процессуальным новшеством, однако на практике имеет место затруднение в ее реализации, так как в ст. 277 ГПК данное основание прекращения производства по делу отсутствует, и возникает вопрос, как следует поступить суду, если в этом случае истец не согласен писать заявление об отказе от первоначального иска.

Также много вопросов возникает при обжаловании действий частного судебного исполнителя третьими лицами, которые сторонами исполнительного производства не являются.

В соответствии с п. 17 Нормативного постановления Верховного Суда № 20 от 24 декабря 2010 года «О некоторых вопросах применения судами норм главы 27 ГПК РК» (в новом ГПК это гл. 29) заявление об обжаловании решения, действия (бездействия) судебного исполнителя, лицом, не являющимся должником или взыскателем в исполнительном производстве, может быть подано в течение трех месяцев.

Однако, исходя из буквального толкования ст. 293 ГПК, частный судебный исполнитель не является субъектом, чьи действия могут быть обжалованы по правилам гл. 29 ГПК. Помимо этого, предусмотренная законодателем сложная конструкция обжалования действий судебного исполнителя в процессе исполнительного производства, то есть взыскателем и должником по правилам ст. 250 ГПК, а третьими лицами по правилам ст. ст. 292, 294 ГПК, вносит некоторую неопределенность и затрудняет защиту гражданами своих прав и интересов.

Поэтому было бы целесообразно выделить процедуру обжалования действий судоисполнителей (как государственных, так и частных) в отдельную главу, по общим для всех процессуальным правилам.

Также на практике вызывает затруднения исчисление сроков апелляционного обжалования решения суда в связи с различным изложением норм ст. 223 и ст. 403 ГПК с точки зрения юридической техники.

Так, согласно ч. 3 ст. 223 ГПК решение выносится немедленно после разбирательства дела. Составление мотивированного решения может быть отложено, но резолютивную часть решения суд должен огласить в том же заседании, в котором закончилось разбирательство дела. Согласно ч. 4 ст. 223 ГПК решение в окончательной форме должно быть изготовлено в срок не позднее пяти рабочих дней после оглашения резолютивной части решения.

В соответствии с ч. 3 ст. 403 ГПК апелляционные жалоба, протест могут быть поданы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

То есть в данном случае момент вынесения решения и момент его изготовления в окончательной форме это разные понятия, с одним из которых связано начало течения процессуального срока. При этом содержание и смысл резолютивной части решения окончательны с момента его вынесения и оглашения и должны быть полностью идентичными с мотивированным решением.

Такое двоякое толкование на практике приводит к пропуску сторонами по делу срока на обжалование решения суда, который и так был увеличен до одного месяца. Поэтому было бы целесообразно исключить из ч. 3 ст. 403 ГПК слова «в окончательной форме».

Вышеперечисленные вопросы нередко возникают в правоприменительной практике судей Семейского городского суда Восточно-Казахстанской области, поэтому хотелось вынести их на обсуждение широкой юридической общественности для выработки единого мнения. Помимо этого, исключение неясностей и коллизий, в конечном итоге, ведет к обеспечению верховенства права, что является основной задачей, поставленной Президентом страны на VII Съезде судей РК.