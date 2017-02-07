Биатлонистка Вишневская выиграла второе «золото» Универсиады-2017

Галина уже обладает золотой наградой в спринте на 7,5 километров.

На зимней Универсиаде-2017 в Алматы состоялся масс-старт биатлонисток с четырьмя огневыми рубежами, сообщает сообщает Sports.kz





Быстрее и точнее всех была казахстанка Галина Вишневская, «серебро» досталось украинке Яна Бондарь, бронзовая медаль — у россиянки Ларисы Куклиной.





Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан)





Биатлон. Женщины. Масс-старт. 12,5 км. Четыре огневых рубежа





1. Галина Вишневская (Казахстан) — 36:15.4 (0+0+0+1)

2. Яна Бондарь (Украина) — +1:02.3 (0+0+3+2)

3. Лариса Куклина (Россия) — +1:13.1 (0+0+0+2).

4. Елизавета Бельченко (Казахстан) — +1:27.0 (0+2+0+1)

5. Дарья Усанова (Казахстан) — +2:10.9 (0+1+1+4)

13. Александра Сасина (Казахстан) — +4:22.8 (0+0+3+1)

15. Анастасия Кондратьева (Казахстан) — +5:41.7 (2+1+2+1).

DNF. Алина Райкова (Казахстан).



