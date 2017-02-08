Альтернативный способ восстановления прав

Н. Арингазинов,

зам. руководителя Департамента юстиции г. Астаны

Исполнение судебных актов представляет собой заключительную стадию гражданского судопроизводства и определяет эффективность правосудия. Целью исполнительного производства является обеспечение реального восстановления нарушенных или оспариваемых прав или охраняемых законом интересов.

С целью реализации 27-го шага Плана нации «100 конкретных шагов» 29 октября 2015 года в Закон РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» внесены изменения и дополнения, которые официально вступили в действие с 1 января 2016 года. Во вступивших в силу изменениях отражены нормы, соответствующие передовой международной практике, а также учтены недостатки утратившего силу законодательства.

Институт частных судебных исполнителей можно полноценно рассматривать как альтернативный способ восстановления прав и законных интересов граждан и организаций. К тому же этот институт имеет ряд преимуществ перед государственной системой принудительного исполнения. В их числе мотивация судебного исполнителя на эффективную работу, поскольку его вознаграждение напрямую связано с результатами исполнения исполнительных документов. То есть источником дохода частных судебных исполнителей является определенный процент от возмещения суммы, что обуславливает оперативность и результативность исполнения исполнительного документа, соответственно, плата за оказанную частными судебными исполнителями будет взиматься не за счет взыскателя, а за счет должника в исполнительном производстве. Таким образом, частный судебный исполнитель заинтересован в своевременном исполнении и положительном результате своей работы.

Принятыми изменениями и дополнениями в Законе полномочия частных судебных исполнителей и государственных судебных исполнителей существенно разграничены. Так, в соответствии со ст. 138 Закона частными судебными исполнителями к исполнению принимаются все исполнительные документы в отношении физических и юридических лиц, за исключением исполнительных документов, в которых затронуты интересы государства (взыскании с государства, взыскании с юридического лица, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству и аффилированным с ним юридическим лицам, взыскании с субъектов естественных монополий или субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке товаров и услуг, взыскании в пользу государства, по которым размер взыскания превышает тысячи МРП, конфискации имущества либо о передаче имущества государству, выселении, вселении, сносах, изъятиях земельных участков и других категорий дел, производимых в интересах государства).

Вместе с тем введено понятие «социально значимая категория дел», к которой отнесены исполнительные документы о взыскании алиментов, заработной платы, пенсий, пособий, возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью. При этом согласно дополнению ст. 103-1 Закона частные судебные исполнители будут оказывать физическим лицам бесплатную гарантированную государством юридическую помощь при неисполнении вышеуказанной категории дел. В 2016 году Департаментом юстиции г. Астаны по 78 исполнительным документам касательно алиментов оказана гарантированная юридическая помощь.

Также в соответствии со ст. 117-1 Закона деятельность частного судебного исполнителя по социально значимой категории дел оплачивается за счет средств республиканского бюджета. Так, 20 сентября 2016 года Департаментом юстиции совместно с Палатой частных судебных исполнителей г. Астаны проведено совещание с участием частных судоисполнителей, где разъяснены требования «Правил оплаты деятельности частных судебных исполнителей, связанной с исполнением исполнительных документов о взыскании алиментов и заработной платы».

Кроме того, обсуждены вопросы по организации работы по популяризации сторон исполнительного производства в связи с вводом в эксплуатацию раздела в Автоматизированной информационной системе органов исполнительного производства, где стороны исполнительного производства посредством интернет-ресурса и ЭЦП могут знакомиться с ходом исполнения документов, а также просматривать все процессуальные материалы исполнительного производства. На сегодняшний день в Астане 138 действующих частных судебных исполнителей, в производстве которых находится 121 881 исполнительный документ на сумму 197,5 млрд тенге.

Учитывая нагрузку на частных судебных исполнителей, п. 1 ст. 156-1 Закона расширены полномочия помощников частного судебного исполнителя. Так, помощники частных судебных исполнителей могут приглашать стороны исполнительного производства, третьих лиц и проводить с ними переговоры по исполнению исполнительных документов, находящихся в производстве частного судебного исполнителя, и в присутствии частного судебного исполнителя входить в помещение и хранилища, занимаемые должником или принадлежащие ему, а также другим лицам при наличии информации о нахождении у них имущества, принадлежащего должнику.

План нации, выдвинутый Главой государства, предусматривает поэтапное сокращение государственных судебных исполнителей с 2016 по 2018 год. Во исполнение плана в 2016 году в Департаменте юстиции г. Астаны сокращено более 20 государственных судебных исполнителей.

Таким образом, внесенные изменения и дополнения в Закон, направлены на совершенствование и оптимизацию исполнительного производства и позволяют значительно снизить нагрузку на государственный аппарат и способствуют дальнейшему развитию института частного исполнения.

Также в г. Астане совместно с руководством Министерства юстиции, Республиканской палаты частных судебных исполнителей, депутатов Мажилиса, Сената состоялась международная конференция: «Законодательное обеспечение исполнения судебных актов. Дальнейшее развитие частных судебных исполнителей» с участием президента Международного союза судебных исполнителей, а также делегаций судебных исполнителей из десяти стран (Франции, Бельгии, Эстонии, Молдовы, Чехии, Черногории, Сербии, России, Болгарии, Беларуси). В ходе конструктивного диалога стороны обсудили дальнейшее плодотворное сотрудничество Казахстана с зарубежной организацией и актуальные проблемы судоисполнения.