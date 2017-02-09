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Новости за сегодня

Вниманию участников государственных закупок!

На веб-портале государственных закупок РК сообщается, что в ИС «Централизованные унифицированные лицевые счета» произошел сбой системы, в связи с чем на веб-портале государственных закупок РК возможны проблемы с получением сведений о налоговой задолженности.

По проблеме получения сведений о налоговой задолженности необходимо обращаться в Комитет государственных доходов МФ РК.

В связи с вышеизложенным, Центр рекомендует потенциальным поставщикам заранее подавать заявки на участие в закупках.


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