Вниманию участников государственных закупок!

На веб-портале государственных закупок РК сообщается, что в ИС «Централизованные унифицированные лицевые счета» произошел сбой системы, в связи с чем на веб-портале государственных закупок РК возможны проблемы с получением сведений о налоговой задолженности.

По проблеме получения сведений о налоговой задолженности необходимо обращаться в Комитет государственных доходов МФ РК.

В связи с вышеизложенным, Центр рекомендует потенциальным поставщикам заранее подавать заявки на участие в закупках.