Безупречный «инглиш» из уст Байбека и Сагинтаева порадовал зрителей

На торжественной церемонии закрытия Универсиады в Алматы Премьер-Министр РК Бахытжан Сагинтаев и аким Южной столицы Бауыржан Байбек выступили с поздравительной речью. Чиновники показали безупречное знание трех языков, особенно приятно удивила идеальная английская речь, сообщает Zakon.kz





- Дорогие друзья, спортсмены, гости Универсиады! Эти дни стали торжеством молодости, воли к победе, больших спортивных достижений. Достойное выступление спортсменов является результатом их усердного труда, слаженной работы тренеров и команд. Эти Игры останутся в истории по нескольким причинам. Во-первых, 28-ая Всемирная зимняя универсиада прошла на высоком уровне, несмотря на экономное расходование бюджета. Во-вторых, за Играми в Алматы следило свыше одного миллиарда телезрителей и любителей спорта. Универсиада запомнится им всем как масштабное событие, собравшее спортсменов из 57 стран. В-третьих, Универсиада в Алматы оставит грандиозное наследие. Мы стали свидетелями того, как за короткое время были возведены современные высокотехнологичные объекты. Стадионы «Алматы-Арена» и «Халық-Арена», объекты здравоохранения и культуры, жилые дома и центр по обслуживанию населения будут функционировать во благо алматинцев и всех жителей нашей страны, – сказал Бакытжан Сагинтаев.









Аким Алматы в своей речи отметил, то, что ему приятно присутствовать на церемонии закрытия Универсиады. И рассказал о богатой культуре города тысячи красок, города с тысячелетней историей.









Официально Всемирные студенческие игры в Алматы были объявлены закрытыми после того, как был погашен Огонь Универсиады.



