Почему россияне за два часа возненавидели лучшего биатлониста мира Фуркада
10 февраля 2017, 15:23
В первой гонке биатлонного чемпионата мира сборная России заняла третье место, сходу превзойдя результат прошлогоднего первенства, но запомнилась смешанная эстафета не этим.
Спортивный мир взбудоражил очередной скандал. «Лента.ру» собрала воедино перипетии вчерашнего дня в австрийском Хохфильцене и вспомнила предыдущие конфликтные ситуации, в которых оказывался замешан лучший, пожалуй, биатлонист современности — француз Мартен Фуркад, который за два часа из любимца российских болельщиков превратился в главного врага.
Потеря уважения
Первым намеком на то, что биатлонный вечер в Хохфильцене перестает быть томным, стал эпизод, произошедший перед последним этапом эстафеты. «Любимый» спортсмен Фуркада — россиянин Александр Логинов — завершал свою часть дистанции, отправляя в бой Антона Шипулина. Француз в тот же момент выходил на трассу и, как хорошо видно на видеозаписи, все его внимание было сосредоточено на отбывшем дисквалификацию за допинг оппоненте. После пересмотра ролика мало у кого остались сомнения, что Фуркад намеренно подрезал закончившего забег Логинова, наступив тому на лыжу. Россиянин в результате маневра Мартена упал. При этом сам француз в интервью «Советскому спорту» всячески отрицал свою вину.
«Я бы никогда не позволил себе вовлечь в эту историю всю команду. Если бы я сознательно решил сбить Логинова, то вся команда могла оказаться под угрозой дисквалификации. Приношу ему свои извинения, но плохого умысла у меня не было», — рассказал Фуркад.
Позже, на входе в финишный створ, не нарушая правил, француз «закрыл коридор» перед Шипулиным, не позволив себя обойти, и лидера российской сборной поведение соперника привело в бешенство.
«После этой гонки я потерял к Мартену уважение. Фуркад действовал по правилам, но с человеческой точки зрения — нет. Я по дистанции работал один. Предлагал ему меняться, на что он отвечал: "Нет". И сидел за спиной. Ну и когда мы вышли на финиш… Всегда оставляю сопернику шанс, не закрываю лыжню. В этот раз Фуркад просто смотрел, в каком направлении двинусь я, и перекрыл дорогу», — рассказал Шипулин.
Но главный скандал вечера произошел на церемонии награждения. Обиженные на Фуркада Шипулин и Логинов отказались пожимать руку стоящему на пьедестале французу, на что он отреагировал саркастическими аплодисментами. Через несколько секунд лидер общего зачета Кубка мира и вовсе покинул пьедестал. Однако президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг буквально заставил его вернуться.
Логинов раздора
В последнее время Фуркад сделал все, чтобы лишиться огромной армии поклонников в России. Если события на хохфильценской эстафете можно трактовать по-разному и делать кого-то однозначно виновным трудно, то предыдущие высказывания Мартена в прессе и соцсетях невозможно оправдать не только его преданным фанатам, но и руководству Французской федерации биатлона.
В ноябре прошлого года после двухлетней дисквалификации к соревнованиям вернулся Логинов, что заставило активизироваться западных спортсменов, в особенности французов. Сначала сделать себе имя скандальным высказыванием решил малоизвестный биатлонист Аристид Бегю, не проходящий в основной состав сборной Франции: он назвал честно отбывшего дисквалификацию Логинова мошенником, никак не объяснив свою позицию.
После этого к «троллингу» россиянина подключился Фуркад. Союз биатлонистов России (СБР) в Instagram сделал стандартную запись, поздравив Логинова с 25-летием и перечислив его спортивные успехи. Мартен сопроводил запись язвительным комментарием: «А также он был дисквалифицирован на два года за эритропоэтин. Не забудьте об одном из его главных трофеев».
Пока шокированные пользователи соцсетей обрушивались на француза с критикой и недоумевали, как спортсмен вообще отрыл запись в Instagram СБР и не поленился ее перевести, Фуркад удалил свой пост — так же неожиданно, как и разместил.
«Я лишь написал, что он был дисквалифицирован на два года и что мы этого не забудем. Согласно правилам, он может соревноваться, и я уважаю это. Позволить кому-то вернуться не означает, что мы забудем, что он сделал. Я никогда этого не забуду», — пояснил Фуркад.
Судя по всему, именно хорошая память не позволяет французу корректно вести себя в интернет-пространстве и не подрезать завершивших дистанцию соперников. Федерация биатлона Франции, кстати, накануне гонки в Хохфильцене принесла извинения руководству СБР за высказывания своего лидера.
Анатомия протеста
Фуркад неравнодушен не только к Логинову. После опубликования доклада Макларена, в котором несколько десятков российских биатлонистов (как всегда — без упоминания имен) обвинялись в нарушении антидопинговых правил, француз призвал IBU к жесткой реакции, пригрозив бойкотом соревнований.
«IBU должен жестко решить эту проблему и разобраться с теми, кто обманывает, ведь это не один человек, а сразу 31. Надеюсь, у них будет возможность дисквалифицировать их. Но если IBU не примет меры, я хотел бы призвать всех товарищей по команде и своих соперников не участвовать в этапах Кубка мира», — заявил Фуркад, полагая, по всей видимости, что без его вмешательства IBU никак не разберется.
Вскоре после этого француз оговорился, отметив, что он не Мартин Лютер Кинг и не Нельсон Мандела, и не станет в одиночку заниматься бойкотом, «принося себя в жертву ради других». Чем «другим» поможет отказ Фуркада от соревнований, борец за «правду» не пояснил.
Трудно быть богом
Помимо страсти к резонансным высказываниям в прессе и соцсетях, Фуркад отличается своеобразным поведением на трассе — на это давно обратили внимание его поклонники. Француз не стесняется демонстрировать превосходство над соперниками. Если Мартен идет в лидерах гонки, то на стрельбище перед заключительным огневым рубежом он всем своим видом показывает, что результат достигнут, и заключительный отрезок трассы он может пройти хоть пешком.
В январе нынешнего года на финише гонки преследования в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе Фуркад и вовсе позволил себе выходку, которая многим показалась оскорбительной по отношению к соперникам. Француз в очередной раз уверенно шел к победе, на последних метрах дистанции приветствовал болельщиков, после чего развернулся на 180 градусов и спиной пересек финишную черту.
К сожалению всех поклонников биатлона, кроме французских, в настоящий момент Фуркад на голову сильнее своих соперников. Он стал обладателем пяти последних Кубков мира в общем зачете, завоевал десять золотых медалей на чемпионатах мира, дважды побеждал на Олимпиаде в Сочи. В нынешнем сезоне Мартен выиграл 10 из 15 гонок, в которых участвовал.
Разве что этим фактом можно объяснить малосимпатичные выходки Фуркада: когда ты безоговорочный номер 1 в мире, и никто в ближайшей перспективе не способен претендовать на твои лавры, трудно сохранить связь с реальностью.
Алексей Гусев
Михаил Потапов
Фото: Matthias Balk / DPA / Globallookpress.com
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