Почему россияне за два часа возненавидели лучшего биатлониста мира Фуркада

Спортивный мир взбудоражил очередной скандал. « Лента.ру » собрала воедино перипетии вчерашнего дня в австрийском Хохфильцене и вспомнила предыдущие конфликтные ситуации, в которых оказывался замешан лучший, пожалуй, биатлонист современности — француз Мартен Фуркад, который за два часа из любимца российских болельщиков превратился в главного врага.





Потеря уважения





Первым намеком на то, что биатлонный вечер в Хохфильцене перестает быть томным, стал эпизод, произошедший перед последним этапом эстафеты. «Любимый» спортсмен Фуркада — россиянин Александр Логинов — завершал свою часть дистанции, отправляя в бой Антона Шипулина. Француз в тот же момент выходил на трассу и, как хорошо видно на видеозаписи, все его внимание было сосредоточено на отбывшем дисквалификацию за допинг оппоненте. После пересмотра ролика мало у кого остались сомнения, что Фуркад намеренно подрезал закончившего забег Логинова, наступив тому на лыжу. Россиянин в результате маневра Мартена упал. При этом сам француз в интервью «Советскому спорту» всячески отрицал свою вину.

«Я бы никогда не позволил себе вовлечь в эту историю всю команду. Если бы я сознательно решил сбить Логинова, то вся команда могла оказаться под угрозой дисквалификации. Приношу ему свои извинения, но плохого умысла у меня не было», — рассказал Фуркад.

Позже, на входе в финишный створ, не нарушая правил, француз «закрыл коридор» перед Шипулиным, не позволив себя обойти, и лидера российской сборной поведение соперника привело в бешенство.

«После этой гонки я потерял к Мартену уважение. Фуркад действовал по правилам, но с человеческой точки зрения — нет. Я по дистанции работал один. Предлагал ему меняться, на что он отвечал: "Нет". И сидел за спиной. Ну и когда мы вышли на финиш… Всегда оставляю сопернику шанс, не закрываю лыжню. В этот раз Фуркад просто смотрел, в каком направлении двинусь я, и перекрыл дорогу», — рассказал Шипулин.

Но главный скандал вечера произошел на церемонии награждения. Обиженные на Фуркада Шипулин и Логинов отказались пожимать руку стоящему на пьедестале французу, на что он отреагировал саркастическими аплодисментами. Через несколько секунд лидер общего зачета Кубка мира и вовсе покинул пьедестал. Однако президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг буквально заставил его вернуться.



Логинов раздора

В последнее время Фуркад сделал все, чтобы лишиться огромной армии поклонников в России. Если события на хохфильценской эстафете можно трактовать по-разному и делать кого-то однозначно виновным трудно, то предыдущие высказывания Мартена в прессе и соцсетях невозможно оправдать не только его преданным фанатам, но и руководству Французской федерации биатлона.

В ноябре прошлого года после двухлетней дисквалификации к соревнованиям вернулся Логинов, что заставило активизироваться западных спортсменов, в особенности французов. Сначала сделать себе имя скандальным высказыванием решил малоизвестный биатлонист Аристид Бегю, не проходящий в основной состав сборной Франции: он назвал честно отбывшего дисквалификацию Логинова мошенником, никак не объяснив свою позицию.

После этого к «троллингу» россиянина подключился Фуркад. Союз биатлонистов России (СБР) в Instagram сделал стандартную запись, поздравив Логинова с 25-летием и перечислив его спортивные успехи. Мартен сопроводил запись язвительным комментарием: «А также он был дисквалифицирован на два года за эритропоэтин. Не забудьте об одном из его главных трофеев».

Пока шокированные пользователи соцсетей обрушивались на француза с критикой и недоумевали, как спортсмен вообще отрыл запись в Instagram СБР и не поленился ее перевести, Фуркад удалил свой пост — так же неожиданно, как и разместил.

«Я лишь написал, что он был дисквалифицирован на два года и что мы этого не забудем. Согласно правилам, он может соревноваться, и я уважаю это. Позволить кому-то вернуться не означает, что мы забудем, что он сделал. Я никогда этого не забуду», — пояснил Фуркад.

Судя по всему, именно хорошая память не позволяет французу корректно вести себя в интернет-пространстве и не подрезать завершивших дистанцию соперников. Федерация биатлона Франции, кстати, накануне гонки в Хохфильцене принесла извинения руководству СБР за высказывания своего лидера.





Анатомия протеста

Фуркад неравнодушен не только к Логинову. После опубликования доклада Макларена, в котором несколько десятков российских биатлонистов (как всегда — без упоминания имен) обвинялись в нарушении антидопинговых правил, француз призвал IBU к жесткой реакции, пригрозив бойкотом соревнований.

«IBU должен жестко решить эту проблему и разобраться с теми, кто обманывает, ведь это не один человек, а сразу 31. Надеюсь, у них будет возможность дисквалифицировать их. Но если IBU не примет меры, я хотел бы призвать всех товарищей по команде и своих соперников не участвовать в этапах Кубка мира», — заявил Фуркад, полагая, по всей видимости, что без его вмешательства IBU никак не разберется.

Вскоре после этого француз оговорился, отметив, что он не Мартин Лютер Кинг и не Нельсон Мандела, и не станет в одиночку заниматься бойкотом, «принося себя в жертву ради других». Чем «другим» поможет отказ Фуркада от соревнований, борец за «правду» не пояснил.

Трудно быть богом

Помимо страсти к резонансным высказываниям в прессе и соцсетях, Фуркад отличается своеобразным поведением на трассе — на это давно обратили внимание его поклонники. Француз не стесняется демонстрировать превосходство над соперниками. Если Мартен идет в лидерах гонки, то на стрельбище перед заключительным огневым рубежом он всем своим видом показывает, что результат достигнут, и заключительный отрезок трассы он может пройти хоть пешком.

В январе нынешнего года на финише гонки преследования в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе Фуркад и вовсе позволил себе выходку, которая многим показалась оскорбительной по отношению к соперникам. Француз в очередной раз уверенно шел к победе, на последних метрах дистанции приветствовал болельщиков, после чего развернулся на 180 градусов и спиной пересек финишную черту.





К сожалению всех поклонников биатлона, кроме французских, в настоящий момент Фуркад на голову сильнее своих соперников. Он стал обладателем пяти последних Кубков мира в общем зачете, завоевал десять золотых медалей на чемпионатах мира, дважды побеждал на Олимпиаде в Сочи. В нынешнем сезоне Мартен выиграл 10 из 15 гонок, в которых участвовал.

Разве что этим фактом можно объяснить малосимпатичные выходки Фуркада: когда ты безоговорочный номер 1 в мире, и никто в ближайшей перспективе не способен претендовать на твои лавры, трудно сохранить связь с реальностью.

Алексей Гусев Михаил Потапов

Фото: Matthias Balk / DPA / Globallookpress.com



