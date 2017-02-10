Путинцева вывела Казахстан в решающий матч за право сыграть в группе Кубка Федерации
10 февраля 2017, 15:45
В финале казахстанские теннисистки сыграют либо с Японией, либо с Китаем.
Женская сборная Казахстана одержала досрочную победу над командой Таиланда в матче Кубка Федерации группы 1 зоны Азии и Океании, который проходит в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первыми на корт вышли Галина Воскобоева и Нича Лертпитаксинчай. В итоге казахстанская теннисистка одержала легкую победу со счетом 6:1, 6:1. Следом за ними первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева встретилась с Луксикой Кумхум и также одержала уверенную победу - 6:1, 6:3.
Таким образом, Казахстан досрочно выиграл матч у Таиланда и занял первое место в группе А. Теперь казахстанским теннисисткам предстоит сыграть решающий матч с победителем группы B, где на первое место претендуют Китай и Япония. Победившая команда в финале группы 1 Азии и Океании будет оспаривать путевку на повышение с неудачником второй Мировой группы.
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